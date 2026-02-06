VN-Index giảm hơn 27 điểm

Áp lực bán dâng cao kéo thanh khoản thị trường tăng mạnh. Khối ngoại cũng nối dài chuỗi "xả hàng" phiên thứ 6 trên sàn HOSE.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 6-2 tiếp tục lao dốc vì lực cầu yếu trong khi lực cung ồ ạt. Dù không xảy ra tình trạng chứng khoán “nằm sàn” hàng loạt nhưng toàn thị trường bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Hầu hết các nhóm ngành đều giảm sâu trước đà bán mạnh của nhà đầu tư.

Nhóm “cổ phiếu vua” giảm sâu, điển hình như: VCB giảm 4,82%, CTG giảm 3,11%, HDB giảm 3,81%, VPB giảm 2,19%, SHB giảm 1,92%, ACB giảm 1,92%, VIB giảm 2,62%, TPB giảm 1,75%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giảm mạnh: VIX giảm 4,5%, SHS giảm 4,79%, VCK giảm 4,14%, SSI giảm 3,55%, VND giảm 3,02%, MBS giảm 3,38%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng bị bán tháo nên đồng loạt lao dốc, nhiều cổ phiếu giảm trên 4%: CEO giảm 5,18%, KBC giảm 5%, KDH giảm 4,51%, NLG giảm 5,42%, BCM giảm 4,93%, DXG giảm 4,98%, SZC giảm 5,01%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như năng lượng, tiêu dùng, nguyên vật liệu cũng “đỏ sàn”.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,07 điểm (1,52%) còn 1.755,49 điểm với đến 292 mã giảm, 55 mã tăng và 33 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 6,76 điểm (2,57%) còn 256,28 điểm với đến 140 mã giảm, 36 mã tăng và 45 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 35.200 tỷ đồng, tăng 9.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 37.700 tỷ đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 6 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 576 tỷ đồng. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: VCB hơn 610 tỷ đồng, VIC gần 315 tỷ đồng và HDB hơn 195 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN