Tâm lý nghỉ tết bao trùm, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tục

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9-2 ghi nhận phiên giảm điểm thứ 3 liên tục khi VN-Index đóng cửa dưới mức tham chiếu. Tâm lý nghỉ tết bao trùm thị trường khiến dòng tiền giảm mạnh.

Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn giữ được mức tăng tích cực: PVD tăng 3,5%, PVS tăng 2,38%, OIL tăng 3,07%; PLX, BSR tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu cũng giao dịch khá tích cực: PNJ tăng 3,67%, FRT tăng 2,24%, MWG tăng 1,02%, TNG tăng 2,83%; DCM tăng 2,84%, DGC tăng 2,91%, DPM tăng 2,63%...

Nhóm bất động sản có sự phân hóa nhưng cũng nghiêng về sắc xanh nhiều hơn: KDH tăng 4,53%, DXG tăng 4,9%, VPI tăng 3,17%, NLG tăng 1,29%, PDR tăng 1,76%, TCH tăng 2,04%, DIG tăng 1,31%; VRE, KBC, VCS tăng gần 1%. Ngược lại, VHM giảm 2,56%, BCM giảm 2,14%, SZC giảm 2,41%, IDC giảm 4,76%, HDC giảm gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) lại nghiêng về sắc đỏ: MSB giảm 1,25%, STB giảm 1,95%, BID giảm 1,56%, BVH giảm 1,92%, VIX giảm 1,65%, SSI giảm 1%; SHB, VCB, CTG, ACB, EIB, VPB… giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,67 điểm (0,04%) còn 1.754,82 điểm với đến 175 mã giảm, 151 mã tăng và 52 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,27 điểm (1,11%) còn 256,01 điểm với 59 mã giảm, 76 mã tăng và 67 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị trên sàn HOSE hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 15.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 21.100 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tục trên sàn HOSE nhưng giá trị bán ròng giảm so với những phiên trước, gần 78 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất vẫn thuộc nhóm cổ phiếu Blue-chips: VCB gần 167 tỷ đồng, VIC gần 126 tỷ đồng và HPG gần 115 tỷ đồng.

Tin liên quan VN-Index giảm hơn 27 điểm

NHUNG NGUYỄN