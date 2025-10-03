G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]- Biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất tại các thành phố lớn

Biểu tượng toàn cầu, huyền thoại âm nhạc G-DRAGON vừa chính thức công bố chi tiết về chuyến lưu diễn thế giới được mong chờ bậc nhất mang tên G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], đánh dấu màn trở lại đỉnh cao trên sân khấu quốc tế. Sự hợp tác giữa Galaxy Corporation và AEG Presents hứa hẹn mang đến một chuyến lưu diễn bùng nổ, mãn nhãn và đầy cảm xúc dành cho người hâm mộ khắp năm châu.

Được thực hiện bởi AEG Presents, 8Wonder và ER CMG, sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Hà Nội đồng hành bởi VPBank, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8-11-2025 tại 8Wonder Ocean City.

Theo đó, đợt bán vé sớm dành cho thành viên chính thức G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP Presale sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 23 giờ 59 (giờ địa phương), ngày 7-10 (Thứ Ba). Ngay sau đó, sẽ là đợt bán vé sớm dành cho khách hàng VPBank (VPBank Presale) diễn ra từ 10 giờ đến 23 giờ 59 (giờ địa phương), ngày 8-10 (Thứ Tư). Đợt mở bán vé chính thức sẽ bắt đầu từ 10 giờ, ngày 9-10 (Thứ Năm). Vui lòng truy cập trang bán vé chính thức: vinwonders.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Chuyến lưu diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] khởi động từ tháng 3-2025 tại Hàn Quốc, đã đi qua 15 thành phố với tổng cộng 30 đêm diễn. Với mỗi đêm diễn đều cháy vé, G-DRAGON liên tục khẳng định đẳng cấp với nguồn năng lượng bùng nổ và phong độ đỉnh cao, làm say đắm khán giả trên khắp thế giới.

Là thành viên gạo cội của BIGBANG, G-DRAGON từ lâu đã được xem như nguồn cảm hứng thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-POP trên toàn cầu, nổi bật với âm nhạc đột phá cùng sức ảnh hưởng định hình xu hướng thời trang. Sau 7 năm vắng bóng các dự án solo, anh đã có màn trở lại bùng nổ vào năm 2024 với single “POWER”, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng và nhận về vô số lời khen ngợi.

Tiếp nối thành công ấy, ngày 25-2-2025, G-DRAGON chính thức phát hành album phòng thu thứ ba được chờ đợi từ lâu, “Übermensch”, cũng là dự án solo dài hơi đầu tiên sau hơn 11 năm. Với các ca khúc “TOO BAD” và “DRAMA”, album đã nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình. “Übermensch” không chỉ mở ra một chương mới táo bạo trong sự nghiệp của G-DRAGON, mà còn khẳng định di sản của anh như một nghệ sĩ luôn tiến hóa và không ngừng phá vỡ mọi giới hạn sáng tạo.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại HÀ NỘI, đồng hành bởi VPBank

Thời gian

8-11-2025 (Thứ Bảy)

Địa điểm

8Wonder Ocean City

Bán vé sớm cho thành viên chính thức

G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP PRESALE

Thời gian đăng ký khảo sát

Từ 10g sáng, 3-10 (Thứ Sáu) đến 11g59 tối, 5-10 (Chủ Nhật)

Bán vé sớm cho thành viên chính thức

G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP PRESALE

7-10 (Thứ Ba), từ 10g sáng đến 11g59 tối

Bán vé sớm dành cho khách hàng VPBank (VPBank Presale)

8-10 (Thứ Tư), từ 10g sáng đến 11g59 tối

Mở bán vé chính thức

Bắt đầu từ 10g sáng, 9-10 (Thứ Năm)

