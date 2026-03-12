HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Iran ngừng tấn công các nước vùng Vịnh

Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, ngày 11-3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: EPA

Nghị quyết do Bahrain đệ trình và được 135 quốc gia bảo trợ, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi cuộc tấn công của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE và Jordan. Đồng thời, nghị quyết cũng lên án mọi hành động đe dọa, cản trở hoặc phong tỏa tuyến hàng hải quốc tế đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, việc nghị quyết không hề đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã vấp phải sự phản đối gay gắt. Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani kịch liệt lên án văn kiện này, gọi đây là sự “lạm dụng trắng trợn” quyền hạn của HĐBA nhằm phục vụ chương trình nghị sự chính trị của Washington và Tel Aviv. Ông khẳng định nghị quyết này là một sự bất công rõ rệt đối với Iran - quốc gia đang là nạn nhân chính của các hành vi xâm lược.

Sự thiếu vắng thông tin về các hành động thù địch của Mỹ và Israel đối với Tehran cũng chính là nguyên nhân khiến hai quốc gia giữ quyền phủ quyết là Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Trong khi đó, ngày 11-3, New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết, tuần đầu tiên của cuộc chiến với Iran khiến Washington tiêu tốn hơn 11,3 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm nhiều chi phí chuẩn bị trước chiến dịch, nên tổng chi thực tế có thể còn cao hơn. Trước đó, phát biểu với Quốc hội Mỹ, các quan chức cho biết gần 5,6 tỷ USD đạn dược đã được chi chỉ trong 2 ngày đầu của cuộc chiến, cao hơn ước tính công khai trước đó.

HẠNH CHI