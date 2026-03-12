Mỹ xả kho 172 triệu thùng dầu

Ngày 11-3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, bắt đầu từ tuần sau.

Tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan bị tấn công ở eo biển Hormuz, ngày 11-3. Ảnh: Royal Thai Navy

Trên mạng xã hội X, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết việc xả kho dự kiến kéo dài khoảng 120 ngày, căn cứ theo tốc độ giải phóng nguồn dự trữ đã được lên kế hoạch.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các quốc gia thành viên sẽ tiến hành giải phóng nguồn cung năng lượng nhằm ứng phó với cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran. Theo IEA, các nước thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm nhẹ tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Đây sẽ là đợt xả kho lớn nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ thế giới vẫn tiếp tục đi lên trong ngày 12-3 khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, bất chấp nỗ lực từ IEA.

Trong phiên giao dịch sáng 12-3, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có thời điểm tăng 6,6%, lên 93,01 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4,18 USD (4,8%), lên mức 91,98 USD/thùng. Trong khi, giá dầu WTI tăng 3,8 USD (4,6%), chốt phiên ở mức 87,25 USD/thùng.

Tâm lý thị trường căng thẳng hơn sau khi Iran đưa ra yêu cầu cứng rắn cho một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó yêu cầu Mỹ phải bảo đảm rằng Washington và Israel sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong tương lai.

