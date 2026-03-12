Mỹ và Israel chuyển trọng tâm tấn công Iran

Giới chức an ninh Israel cho biết, chiến dịch quân sự chống Iran đang bước sang giai đoạn mới, theo đó Mỹ và Israel tập trung phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran. Trong khi đó, Iran tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở của Mỹ ở nhiều nước láng giềng.

Đánh vào cơ sở sản xuất vũ khí

Từ đêm 10-3 (giờ địa phương), Mỹ và Israel bắt đầu một “làn sóng tấn công” mới nhắm vào thủ đô Tehran của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phá hủy 16 tàu và xuồng của Iran bị nghi sử dụng để rải thủy lôi gần eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin an ninh Israel, giới lãnh đạo quân sự nước này cho rằng chiến dịch đã đạt kết quả đáng kể trong 10 ngày đầu xung đột. Trong giai đoạn tiếp theo, mục tiêu trọng tâm của chiến dịch được cho là các cơ sở nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp vũ khí của Iran, bao gồm nhà máy chế tạo tên lửa đạn đạo, nhiên liệu tên lửa, hệ thống phóng, thiết bị dẫn đường và máy bay không người lái tấn công. Một số cơ sở được cho là có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Khói bốc lên tại Tehran, Iran sau khi Israel không kích ẢNH: ANADOLU

Do quy mô lãnh thổ Iran rộng lớn và mạng lưới công nghiệp quốc phòng trải khắp cả nước, giới chức Israel thừa nhận chiến dịch này khó có thể do Israel tự thực hiện. Vì vậy, Mỹ đang mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu nói trên trên phạm vi toàn Iran, được coi là nỗ lực chính trong giai đoạn hiện nay của chiến dịch.

Iran nhắm vào các cơ sở công nghệ của Mỹ

Trong một thông cáo được hãng thông tấn Tasnim (Iran) đăng tải, sáng sớm 11-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tiến hành tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ của Hạm đội V của Mỹ tại Bahrain và 3 cơ sở của người Kurd tại Iraq.

Trước đó, quân đội Iran xác nhận đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công chính xác vào một nhà máy sản xuất vũ khí và trung tâm thu nhận dữ liệu vệ tinh tình báo của Israel tại thành phố Haifa, miền Bắc Israel. Iran cho biết trung tâm này đóng vai trò điều phối quản lý các hoạt động vệ tinh trinh sát của Israel.

Theo hãng thông tấn Tasnim, ngày 11-3, nước này đưa ra danh sách các mục tiêu tiềm tàng gồm văn phòng và tài sản của nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ đang hoạt động trong khu vực, đặc biệt là các trung tâm điện toán đám mây, dữ liệu của các tập đoàn Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM,… ở Trung Đông.

Về năng lực quân sự trực tiếp, giới chuyên gia cho rằng Iran khó có khả năng sở hữu các loại vũ khí “thay đổi cục diện”. Tuy nhiên, Iran vẫn có thể tiếp tục duy trì các đợt tấn công bằng tên lửa với cường độ cao hơn tùy thuộc vào số lượng bệ phóng và tên lửa còn lại.

Ngoài ra, Iran cũng có thể tăng cường vai trò của các lực lượng đồng minh trong khu vực, đặc biệt là lực lượng Houthi tại Yemen, nhằm gia tăng sức ép quân sự đối với Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bước sang tuần thứ hai, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết một gói ngân sách bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Iran là “điều không thể tránh khỏi”. Theo thống kê của Bộ Chiến tranh Mỹ, tính đến ngày 11-3, đã có 140 binh sĩ nước này bị thương, 7 người thiệt mạng. Phía Iran xác nhận hơn 1.300 dân thường thiệt mạng và gần 10.000 địa điểm dân sự đã bị Israel và Mỹ tấn công.

KHÁNH MINH tổng hợp