Giá dầu lại vượt 100 USD/thùng

Trong một diễn biến làm lu mờ nỗ lực xả kho dự trữ dầu khẩn cấp kỷ lục từ Mỹ và IEA, giá dầu thô tiếp tục tăng trở lại, vượt mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 12-3.

Hình ảnh 2 tàu chở dầu thô bị tấn công ở gần cảng Basra ở miền Nam Iraq. Ảnh: Times Now

Cụ thể, vào 10 giờ ngày 12-3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng tới 9,41% lên 100,632 USD/thùng, trong khi giá dầu thô tăng 8,8% lên 94,941 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh hoạt động tại các cảng dầu mỏ của Iraq bị gián đoạn sau vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu thô gần cảng Basra ở miền Nam nước này. Theo tờ Times Now, đây là tàu chở dầu Zefyros mang cờ Malta và tàu chở dầu Safesea Vishnu mang cờ quần đảo Marshall. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy hai tàu chở dầu này đang neo đậu cạnh nhau khi đám cháy bắt đầu.

Các quan chức Iraq cho biết những thuyền chứa đầy chất nổ đã tấn công 2 tàu chở dầu ở vùng biển gần Basra, khu vực gần một số cảng xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iraq.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 12-3, người đứng đầu Công ty Cảng Iraq, ông Farhan Al-Fartusi, cho biết các cảng thương mại vẫn hoạt động bình thường, song các cảng dầu mỏ đã tạm ngừng hoạt động. Hiện các đội cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra vụ nổ.

Tài xế phương tiện công cộng xếp hàng chờ đổ nhiên liệu ở Ấn Độ. Ảnh: Times Now

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Quân đội Iran cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho kịch bản giá dầu lên tới 200 USD/thùng do Washington làm mất ổn định an ninh khu vực.

Người phát ngôn Bộ này, ông Ebrahim Zolfaqari, cũng tuyên bố Iran sẽ đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các ngân hàng có quan hệ với Mỹ hoặc Israel, đồng thời khuyến cáo người dân Trung Đông nên giữ khoảng cách ít nhất 1km với các ngân hàng.

HẠNH CHI