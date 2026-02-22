Gác niềm riêng vì bình yên vùng biển

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi mọi người tất bật lo sắm sửa, hoàn thành công việc để sum họp bên gia đình thì những người lính hải quân, cảnh sát biển gác lại việc riêng, thầm lặng canh giữ bình yên trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên, dặn dò cán bộ, chiến sĩ tàu cảnh sát biển 2001, Hải đội 401 trước khi lên đường trực tết. Ảnh: NAM KHÔI

Niềm vinh dự và trách nhiệm

Đầu tháng 2 vừa qua, không khí tại cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng quân ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) trở nên bịn rịn hơn thường lệ khi tàu cảnh sát biển 2001, Hải đội 401 chuẩn bị nhổ neo, rẽ sóng ra khơi thực hiện nhiệm vụ trực trên vùng biển Tây Nam.

Trước giờ tàu rời cảng, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trực tiếp xuống tàu để kiểm tra, giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ. “Nhiệm vụ trực tết vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kết hợp chặt chẽ giữa sẵn sàng chiến đấu với công tác tuyên truyền, giúp ngư dân hiểu rõ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), chung tay tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu”.

Cấp ủy, chỉ huy Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ tàu 2001. Ảnh: NAM KHÔI

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, thuyền trưởng tàu 2001 cho biết, tuy đón tết xa nhà, xa gia đình nhưng niềm vui trọn vẹn nhất của cán bộ, chiến sĩ là hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ bình yên trên biển, là chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin, động lực cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững mối đoàn kết quân - dân.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề biển, ngư dân tàu cá KG 95008 TS Nguyễn Văn Tiền chia sẻ: “Vào dịp tết trước, tôi và nhiều ngư dân khác luôn được lực lượng cảnh sát biển đến tuyên truyền, nhắc nhở, chúc tết giữa biển khơi. Có các anh sát cánh, bà con chúng tôi càng thêm tin tưởng, quyết tâm bám biển và chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản”.

Gác lại niềm riêng

Tàu 265 (Hải đội 515, Lữ đoàn 175, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) cũng thực hiện nhiệm vụ trực tết đợt này với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Để chuẩn bị cho chuyến trực tết, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn tất công tác hậu cần và kỹ thuật từ sớm. Nhưng có lẽ, sự chuẩn bị lớn nhất chính là sự đồng lòng và hy sinh của những hậu phương nơi đất liền.

Thượng úy Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng ngành 5, tàu 265 và chị Nguyễn Thị Huế, giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đã có hơn 10 năm tìm hiểu, gắn bó. Dự định, Tết Nguyên đán này, anh sẽ nghỉ phép về để hai gia đình gặp mặt, bàn chuyện kết hôn. Thế nhưng, lịch trực và nhiệm vụ trên biển khiến chuyện riêng phải tạm gác lại. “Mặc dù tâm trạng cũng buồn nhưng nhiệm vụ là trên hết”, anh Thìn khẳng định.

Tàu cảnh sát biển 2001 rẽ sóng ra khơi thực hiện nhiệm vụ . Ảnh: NAM KHÔI

Ở quê nhà, chị Huế đón tết với nhiều cảm xúc đan xen. Hiểu rõ đặc thù công việc của người yêu, chị không trách, không giận, chỉ có chút chạnh lòng khi những dự định chung chưa thực hiện được. “Nhiệm vụ cao cả của anh và đồng đội là bảo vệ chủ quyền biển, đảo nên tôi tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh trên con đường đã chọn”, chị Huế chia sẻ.

Nếu câu chuyện của Thượng úy Nguyễn Xuân Thìn là sự sẻ chia và chờ đợi nơi hậu phương thì chuyến trực tết trên biển của trung sĩ Nguyễn Thế Phương, chiến sĩ ra đa tàu 265, lại mang theo nỗi lo hướng về gia đình ở quê nhà.

Anh Phương quê ở xã An Minh, tỉnh An Giang, nhập ngũ tháng 2-2025. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi cha anh mắc bệnh nan y nhiều năm, mẹ không có việc làm ổn định. Anh là con út trong gia đình có 5 anh chị em. “Tết này không có em ở nhà chắc mẹ vất vả hơn. Em chỉ mong cha mẹ mạnh khỏe để em yên tâm công tác”, Phương tâm sự.

NAM KHÔI