Gần 1 tỷ đồng học bổng tiếp sức 4 tân sinh viên Làng SOS Đà Lạt

Ngày 16-9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Thắp sáng tương lai”, trao học bổng với tổng trị giá 969 triệu đồng cho 4 tân sinh viên mồ côi tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Các sinh viên được nhận học bổng gồm: Bùi Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Ánh, Dương Thị Khánh Diệu và Kơ Sa So Ry, với mức hỗ trợ trung bình 242 triệu đồng/sinh viên, nhằm giúp các em yên tâm bước vào giảng đường đại học.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng vận động từ nhiều nguồn khác nhau trao học bổng cho 4 tân sinh viên mồ côi

Theo đó, các em đã trúng tuyển vào các trường: Trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Trường Đại học Công thương TPHCM; Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) và Trường Đại học Đà Lạt.

Tất cả các em đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Nhờ nghị lực vươn lên và sự hỗ trợ từ cộng đồng, các em đã đạt thành tích tốt trong học tập và vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.

Các tân sinh viên Làng SOS Đà Lạt cảm ơn Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ học bổng để bước tiếp trên chặng đường học tập.

Theo Ban tổ chức, ngoài một phần tiền mặt trao trực tiếp, phần lớn số tiền học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản riêng đứng tên từng sinh viên. Mọi khoản chi tiêu lớn hoặc học phí đều sẽ được xem xét và chuyển khoản trực tiếp tới các trường học hoặc theo nhu cầu thực tế của các em thông qua Hội.

ĐOÀN KIÊN