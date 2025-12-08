Khiếm khuyết không giới hạn khát vọng và thành công

Có những người khuyết tật mang trong lòng ý chí, hoài bão lớn. Họ không bất hạnh, chỉ là bất tiện khi sống với những tiện nghi, tiêu chuẩn dành cho người bình thường...

“Vượt sóng” chính mình

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ từng là du kích ở Ia H’Drêh (tỉnh Gia Lai) thời kháng chiến chống Mỹ, Nay Djruêng (sinh năm 1994, dân tộc Jrai) và 2 anh chị đều mang dị tật bẩm sinh do di chứng chất độc da cam. Nay Djruêng chào đời không có bàn chân, bàn tay và phần chi dưới teo tóp… Khi lớn lên, Nay Djruêng thèm đi học nhưng không được vì cha mẹ lo con bị bắt nạt.

Nay Djruêng đã có nhiều tháng ngày ngồi khóc một mình trong căn nhà khóa cửa. Đến năm 8 tuổi, Nay Djruêng mới được đi học. Mỗi “bước đi” đến trường của Nay Djruêng đều rướm máu đầu gối. Rồi, có ai ngờ, có ngày anh rời thung sâu đại ngàn vào TPHCM học đại học.

Hơn 11 năm trôi qua, giờ Nay Djruêng là cộng tác viên nhập liệu, thiết kế tại Công ty TNHH GFE (TPHCM). Chàng trai “không tay, không chân” ấy còn làm được điều đặc biệt: luôn có mặt tại quê nhà mỗi mùa tựu trường để trao học bổng cho học trò nghèo với chương trình “Đi qua mùa rẫy” do anh thực hiện từ tháng 8-2014.

Năm học 2024-2025, anh trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 100 suất quà trị giá 25,5 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ vượt lên chính mình, tinh thần sẻ chia hỗ trợ nhiều người khác khiến Nay Djruêng trở thành gương mặt truyền cảm hứng của giới trẻ, nhận về nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý như Giải Thủ lĩnh tình nguyện (2020, 2023), Giải Top truyền cảm hứng nhiều nhất, Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2020…

Học sinh khuyết tật thử nghiệm tập đánh đàn

Mất đi đôi chân sau tai nạn, Phạm Tuấn Hưng (sinh năm 2002, quê Quảng Ninh) di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay. Sau nhiều ngày tháng đối diện nghịch cảnh, anh dần vượt qua những “con sóng” đau khổ, tự ti, mặc cảm để trở lại với cuộc sống thường nhật một cách tích cực. Tuấn Hưng không chỉ trở thành vận động viên bơi lội, bóng đá mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người về sự vươn lên.

5 năm qua, Tuấn Hưng gặt hái rất nhiều thành tích: Huy chương đồng Giải Bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc 2020, Huy chương bạc Giải Bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc 2022, Huy chương vàng Giải Bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc 2023; Hạng 4 cự ly 100m ếch Giải Vô địch Đông Nam Á 2023…

Xây dựng môi trường không rào cản

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi TPHCM, bên cạnh những khó khăn do những khiếm khuyết cơ thể gây nên, người khuyết tật gặp nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, tìm kiếm việc làm… Bà Bích Ngọc cho rằng, họ cần được cộng đồng tạo cơ hội thuận lợi để tham gia vào các chương trình phát triển, được phát huy năng lực, được đóng góp công sức và trí tuệ vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.

Trong bối cảnh đó, để kiến tạo môi trường không rào cản đối với người khuyết tật, đồng thời thay đổi suy nghĩ về họ theo hướng tích cực, tôn trọng và công bằng, Nhà Văn hóa Thanh niên phối hợp nhiều đơn vị tổ chức dự án cộng đồng “Vượt sóng”.

Dự án kéo dài trong 5 năm, từ 2025-2030 với đối tượng thụ hưởng gồm thanh thiếu niên khuyết tật tại trường, hội, nhóm, mái ấm tình thương; văn nghệ sĩ khuyết tật trong nhiều lĩnh vực; các nhóm, hội, đội người khuyết tật quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam. Dự án có 5 hoạt động chính: hội thảo và đối ngoại chính sách về người khuyết tật; chiến dịch truyền thông thay đổi nhận thức cộng đồng; xây dựng không gian khởi nghiệp và phát triển kinh tế; chương trình học bổng và tôn vinh, nuôi dưỡng tài năng; Lễ hội “Vượt sóng”…

GS.TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Dự án “Vượt sóng”, nguyên Chủ tịch - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM, nhận định: “Bất tiện, khiếm khuyết về cơ thể không bao giờ giới hạn khát vọng hay thành công của một người. Những người đang từng ngày vươn lên để viết tiếp ước mơ của mình, bất chấp muôn vàn trở ngại không hề đơn độc và xã hội luôn nhìn thấy, ghi nhận sâu sắc nỗ lực vượt bậc của họ”.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM chia sẻ: “Từ trái tim của cộng đồng, của những người đã biết, đã hiểu, đã đủ yêu thương, ai trong chúng ta cũng có thể chìa một bàn tay với họ, giúp thêm điểm tựa, thêm cơ hội theo đuổi ước mơ và những mục tiêu mà không bị giới hạn bởi các lực cản”.

Từ ngày 3 đến 6-12, Lễ hội “Vượt Sóng” 2025 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM với nhiều hoạt động ý nghĩa: Tọa đàm “Người khuyết tật và quyền về giáo dục của người khuyết tật”; chương trình trao học bổng cho 64 trẻ em khuyết tật (trị giá 3 triệu đồng/suất); chương trình nghệ thuật “Giới hạn là bầu trời”, vinh danh 5 gương người khuyết tật tiêu biểu gồm nhà văn Trần Trà My (Quảng Trị), cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp), vận động viên Phạm Tuấn Hưng (Quảng Ninh), Nay Djruêng (Gia Lai), nhạc sĩ - ca sĩ Hà Chương (Quảng Ngãi). Trong 2 ngày 6 và 7-12, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TPHCM phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm chăm lo cho gần 2.500 người khuyết tật; trao tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, trao học bổng, khám sức khỏe với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

TIỂU TÂN