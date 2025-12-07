2 tỷ đồng chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi

Trong 2 ngày 6 và 7-12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm chăm lo cho hàng ngàn người khuyết tật trên địa bàn TPHCM, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Hoạt động nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật 3-12.

Trong ngày 7-12, tại Trường VStar (phường Tân Hưng), Ban Y tế xã hội của hội với khoảng 300 người, gồm y bác sĩ đến từ các bệnh viện, nha sĩ của Hội Răng hàm mặt TPHCM, tình nguyện viên, nhân viên… tích cực giúp người khiếm thị và khuyết tật thăm khám sức khỏe miễn phí chu đáo.

Các y bác sĩ đã khám chữa bệnh, khám chữa răng, phát thuốc, phát quà cho 2.500 người gồm trẻ mồ côi, khuyết tật, người nghèo trong các cơ sở xã hội và cộng đồng, thầy cô giáo và nhân viên phục vụ trong các cơ sở xã hội...

Khám chữa bệnh miễn phí cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi

Trước đó, ngày 6-7, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hội phối hợp nhiều đơn vị tổ chức trao tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, học bổng và quà với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Cụ thể, ban tổ chức trao 30 phần quà đến người khuyết tật, mỗi phần gồm 1 triệu đồng và hiện vật trị giá 450.000 đồng; trao học bổng cho 106 học sinh mồ côi do dịch Covid-19 với kinh phí 326 triệu đồng; trao 34 xe lăn trị giá 85 triệu đồng và 25 phương tiện đến trường trị giá 65 triệu đồng cho con gia đình người khuyết tật đi học hòa nhập, trẻ mồ côi.

Trao quà, chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tại TPHCM

Hội còn tổ chức tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho 140 người khuyết tật, hộ có trẻ mồ côi.

Ngoài ra, hội cũng chia sẻ các phần quà đến người dân thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi TPHCM, bên cạnh khó khăn do những khiếm khuyết của cơ thể gây ra, người khuyết tật còn gặp nhiều rào cản trong hòa nhập cộng đồng như tiếp cận giáo dục, học nghề, tìm việc làm, tham gia giao thông… Họ cần sự quan tâm hỗ trợ thường xuyên hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần.

