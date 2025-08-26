Gần 3 tỷ đồng học bổng Vallet trao đến học sinh, sinh viên vượt khó

Sáng 26-8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Tổ chức khoa học và giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" trao tặng 155 suất học bổng Vallet năm 2025 cho học sinh, sinh viên các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hoà.

Tham dự chương trình có Giáo sư Patrick Aurenche, Phó Chủ tịch Tổ chức khoa học và giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" tại Pháp và ông Esperan Padonou, Giám đốc Quỹ học bổng Vallet.

Giáo sư Patrick Aurenche, Phó Chủ tịch Tổ chức khoa học và giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam” tại Pháp trao chứng nhận học bổng cho các học sinh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chương trình trao 125 suất học bổng (trị giá 16 triệu đồng/suất, tăng 1 triệu đồng so với năm 2024) dành cho học sinh xuất sắc khối trường THPT chuyên, khối trường dân tộc nội trú, khối các trường THPT và học sinh vượt khó.

Trao 30 suất học bổng (32 triệu đồng/suất, tăng 3 triệu đồng so với năm 2024) dành cho sinh viên xuất sắc các trường Đại học Đà Lạt, Đại học Nha Trang, Đại học Tây Nguyên và sinh viên vượt khó.

Ông Esperan Padonou, Giám đốc Quỹ học bổng Vallet trao học bổng cho các học sinh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tổng trị giá đợt trao học bổng Vallet năm 2025 tại Lâm Đồng là hơn 2,9 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 25 học bổng Vallet được trao tại Việt Nam với số lượng và giá trị học bổng ngày càng tăng. Khởi đầu từ năm 2001, tổ chức đã trao 800 suất học bổng, sang năm 2025 tổ chức này trao học bổng cho 2.200 học sinh, sinh viên ưu tú trong cả nước. Đến nay, có hơn 55.000 suất học bổng, trị giá trên 500 tỷ đồng được trao cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam.

Học bổng sẽ là động lực để các học sinh, sinh viên vững bước trong chặng đường phía trước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của GS.TSKH Odon Vallet, Cộng hòa Pháp. Được thừa kế gia tài lớn nhưng Giáo sư Odon Vallet không sử dụng mà đem tất cả gửi ngân hàng và ủy thác một phần cho tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” để trao tặng học bổng cho các bạn trẻ học giỏi ở châu Phi, Việt Nam và các sinh viên Việt Nam tại Pháp.

ĐOÀN KIÊN