Xã hội

Thay đổi thời gian diễn tập chữa cháy tại đường hầm sông Sài Gòn

SGGPO

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM cho biết đã điều chỉnh lịch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM.

Theo kế hoạch trước đó, thời gian tập luyện vào lúc 14 giờ đến 15 giờ 30 từ ngày 23 đến ngày 24-9; chính thức vào lúc 14 giờ 30 ngày 26-9.

Tuy nhiên, nhằm tập trung lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ các sự kiện và đảm bảo công tác thường trực, Phòng PC07 thông báo thay đổi thời gian thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch mới, thời gian tập luyện sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26-9 (thứ năm và thứ sáu), từ 22 giờ đến 23 giờ 45. Thời gian diễn tập chính thức vào lúc 9 giờ sáng ngày 28-9 (chủ nhật).

hhdhd.jpg
Lộ trình thay thế khi diễn ra sự kiện diễn tập:

Hướng từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh: đường Võ Văn Kiệt → đường song hành Võ Văn Kiệt → đường Võ Văn Kiệt → đường Tôn Đức Thắng → cầu Ba Son → đường R12 → đường Tố Hữu → đường Mai Chí Thọ.

Hướng từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn: đường Mai Chí Thọ → đường Tố Hữu → R12 → cầu Ba Son →đường Lê Duẩn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Văn Kiệt.

PC07 khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc trong thời gian diễn tập.

CẨM TUYẾT

