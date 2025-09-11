Gần 7 triệu khách tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước

Trong 13 ngày, từ ngày 28-8 đến 9-9, số lượng khách đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước ước đạt 6.680.000 lượt khách, trong đó thời gian cao điểm, có ngày lên đến hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Chiều 11-9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về công tác tổng kết, khen thưởng, bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu lễ bế mạc phải đảm bảo đúng tầm vóc quốc gia

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm ngày Quốc khánh, với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và khách tham quan từ ngày 28-8.

Theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL, trong 13 ngày, từ ngày 28-8 đến 9-9, số lượng khách đến tham quan triển lãm ước đạt 6.680.000 lượt khách, trong đó thời gian cao điểm, có ngày lên đến hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Trong thời gian diễn ra, nhiều đoàn khách quốc tế đã tham quan triển lãm, như đoàn đại biểu cấp cao Lào (do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu); đoàn đại biểu cấp cao Campuchia (do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu); các đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia, Cuba; các đoàn đại sứ quán các nước…

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài triển lãm đến 15-9 (thay vì 5-9 bế mạc như kế hoạch ban đầu).

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc phải được thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo đúng tầm vóc quốc gia. Lễ bế mạc triển lãm phải để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần làm nên thành công trọn vẹn của Triển lãm Thành tựu đất nước, củng cố niềm tin vững chắc để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

LÂM NGUYÊN