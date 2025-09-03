Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm kéo dài đến ngày 15-9

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Công điện số 155/CĐ-TTg về việc kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm

Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ VH-TT-DL, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15-9 (kéo dài thêm 10 ngày).

Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và các sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức, cá nhân liên quan tham quan triển lãm và theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham quan triển lãm...

Triển lãm đã diễn ra từ ngày 28-8 với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.

LÂM NGUYÊN