Gần 80% thửa đất cần bổ sung, chuẩn hóa

Chiều 30-3, tại Hà Nội, Bộ NN-MT phối hợp Bộ Công an tổ chức hội nghị toàn quốc về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hội nghị được kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị, chiều 30-3

Báo cáo tại hội nghị, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT), cho biết cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Trong đó, khoảng 61 triệu thửa đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, chỉ khoảng 24 triệu thửa đạt tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống” (có thể khai thác, sử dụng ngay). Số còn lại khoảng 37 triệu thửa tuy đã có dữ liệu nhưng cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa. Đồng thời, còn khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu (chưa đo đạc, đăng ký đầy đủ để đưa vào hệ thống).

Theo ông Mai Văn Phấn, khối lượng công việc còn lại lớn, đòi hỏi các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành trong năm 2026.

Đại diện Cục Quản lý đất đai cho biết, Bộ NN-MT, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29-3, thời gian thực hiện kéo dài 9 tháng, từ ngày 1-4 đến 31-12 trên phạm vi toàn quốc. Các nhiệm vụ chính gồm rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu hiện có; tổ chức đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi hoàn tất làm sạch dữ liệu, các đơn vị sẽ tập trung đồng bộ thông tin và đối soát tự động giữa dữ liệu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch.

Để đẩy nhanh tiến độ đối với số lượng lớn thửa đất chưa hoàn thiện dữ liệu, Bộ NN-MT đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30-3-2026 quy định kỹ thuật triển khai đồng bộ các khâu. Quy trình được tổ chức liên thông ngay từ đầu, thay cho cách làm tách rời trước đây. Dữ liệu được xử lý theo thời gian thực, kiểm soát chất lượng ở cấp chủ đầu tư và văn phòng đăng ký đất đai.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG/BÁO NN-MT

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng cho biết, thời gian qua, bộ đã phối hợp với Bộ Công an và các địa phương triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch, bổ sung dữ liệu đất đai. Kết quả bước đầu đã nâng cao chất lượng dữ liệu theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn là hình thành hệ sinh thái dữ liệu đất đai hiện đại, quản lý toàn bộ khoảng 106 triệu thửa đất theo thời gian thực. Năm 2026, cơ quan chức năng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo hướng tập trung, thống nhất, đa mục tiêu.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị các địa phương rà soát cụ thể khối lượng công việc, hoàn thiện dữ liệu còn thiếu, đề xuất giải pháp phù hợp và bảo đảm nguồn lực thực hiện. Các đơn vị cần đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và duy trì giải quyết thủ tục hành chính thông suốt cho người dân, doanh nghiệp.

PHÚC VĂN