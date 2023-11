"Gập ghềnh" vận tải công cộng xanh - Thiếu điều kiện phát triển

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (bao gồm sử dụng điện và khí nén CNG), là hướng đi đúng đắn để góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí. Thế nhưng đến nay, số lượng xe buýt cũng như doanh nghiệp tham gia đầu tư vẫn còn khiêm tốn.

Nhiều nỗ lực

Việc phát triển xe buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường tại TPHCM bắt đầu từ cách đây 13 năm, khởi đầu là xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên, thường gọi là khí nén CNG. Vào tháng 4-2010, Công ty Xe khách Sài Gòn đưa chiếc xe buýt chạy khí CNG đầu tiên lăn bánh thí điểm tại thành phố, chạy trên tuyến mã số 10 lộ trình Bến xe Miền Tây - Ký túc xá Đại học Quốc gia. Đến hạ tuần tháng 8-2011, Công ty Xe khách Sài Gòn tiếp tục đưa vào hoạt động 21 xe buýt chạy bằng khí nén CNG. Trong năm tiếp theo, lần lượt 28 xe buýt CNG khác được nhiều đơn vị đưa vào khai thác trên nhiều tuyến hành trình.

Đó là xe buýt CNG của Hợp tác xã (HTX) buýt Quyết Thắng chạy trên tuyến Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn; 5 xe buýt sạch của Liên hiệp HTX Vận tải TPHCM chạy trên tuyến Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm; 14 xe buýt CNG do Công ty Phương Trang khai thác trên tuyến liên tỉnh cận kề Bến xe Miền Tây - Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Đặc biệt, Liên hiệp HTX Vận tải TPHCM có 2 xe buýt CNG chuyên dùng dành cho người khuyết tật, với các thao tác hoàn toàn tự động. Mỗi khi ghé trạm, xe sẽ tự động điều chỉnh để sàn xe ngang bằng với lề đường, sau đó thang nâng tự động chạy ra để người khuyết tật dễ dàng bước lên/xuống xe buýt.

Cũng với tiêu chí “xanh” bảo vệ môi trường, tháng 3-2022, tuyến xe buýt sử dụng điện đầu tiên được đưa vào hoạt động tại TPHCM, đó là tuyến buýt điện mã số D4 chạy lộ trình Vinhomes Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn, do Công ty VinBus khai thác. Tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng tuyến buýt điện D4 có ưu điểm là hầu hết lộ trình đi qua các tuyến đường chưa có xe buýt, đồng thời đi qua nhiều điểm thu hút hành khách như: Khu công nghệ cao TPHCM, trường học, các khu dân cư, UBND TP Thủ Đức…

Khối lượng vận chuyển hành khách trên tuyến buýt điện D4 tăng dần kể từ khi khai thác đến nay. Cụ thể, sản lượng hành khách bình quân trong năm đầu tiên đạt khoảng 23 hành khách/chuyến và con số này của 10 tháng năm 2023 là 33 hành khách/chuyến. Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TPHCM), tuyến buýt điện D4 là một trong những tuyến có sản lượng hành khách bình quân mỗi chuyến cao trong hệ thống xe buýt có trợ giá của thành phố.

Thực tế, đầu tư xe buýt xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm đáng kể. Theo ông Phùng Đăng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX Vận tải TPHCM, ngay từ khi mua chiếc xe buýt chạy bằng khí CNG đầu tiên, liên hiệp HTX đã xác định sẽ từng bước thay thế hoàn toàn đội xe chạy dầu diesel bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, bởi ưu điểm quá rõ ràng: giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm 30% nhiên liệu so với chạy bằng dầu diesel.

Ở góc độ thành phố, trong kế hoạch đầu tư xe buýt đến năm 2030 và dài hạn, tiêu chuẩn kỹ thuật được Sở GTVT TPHCM đặc biệt chú trọng là phát triển xe buýt chạy bằng điện và khí CNG. Trong đó, các phương tiện được đầu tư mới ít nhất cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải từ Euro 3 trở lên.

Lay lắt chờ trợ giúp

Thống kê mới nhất của Sở GTVT TPHCM, toàn thành phố hiện có 496 phương tiện chạy bằng nhiên liệu CNG hoạt động trên 17 tuyến có trợ giá thuộc 6 doanh nghiệp: HTX 19-5 (158 xe), HTX 28, HTX Quyết Thắng (84 xe), HTX Việt Thắng, Liên hiệp HTX Vận tải thành phố và Công ty Xe khách Sài Gòn (128 xe). Với 496 xe buýt CNG/2.046 phương tiện vận tải hành khách bằng xe buýt, tương đương tỷ lệ hơn 24%, theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một con số quá ít ỏi!

Chưa hết, để cung cấp nhiên liệu cho số xe buýt CNG, hiện chỉ có 3 địa chỉ trạm nạp: đặt tại Bến xe An Sương, bãi xe buýt trên đường Phổ Quang (quận Tân Bình) và bãi xe buýt tại Đại học Quốc gia (TP Thủ Đức). Với nhu cầu nhiên liệu sạch tiêu thụ mỗi ngày 40 tấn CNG, số lượng trạm nạp như trên không những quá ít, mà còn nằm ở rìa thành phố, làm phát sinh chi phí đi lại nạp khí cho doanh nghiệp vận tải.

Cụ thể như các xe buýt tuyến số 32 lộ trình Bến xe Miền Tây - Ngã tư Ga, mỗi ngày phải chạy khoảng 10km từ Bến xe Ngã tư Ga về Bến xe An Sương chỉ để nạp khí CNG nên phát sinh thêm chi phí. Vấn đề này đã được các doanh nghiệp khai thác xe buýt CNG nêu ra, kiến nghị cấp thẩm quyền nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Trong khi đó, tuyến xe buýt điện đầu tiên của thành phố lại rơi vào khó khăn khác. Lãnh đạo Công ty VinBus cho biết, tuy lượng hành khách có tăng nhưng doanh thu không bù được chi phí vì tỷ lệ trợ giá cho tuyến xe buýt điện D4 quá thấp - chỉ hơn 44%, ít hơn so với mức trợ giá của xe buýt CNG và xe buýt chạy bằng dầu diesel (đang ở mức gần 65%). Đó là lý do chính khiến cho đến giờ Công ty VinBus chưa thể triển khai tiếp 4 tuyến xe buýt điện khác như dự kiến. Theo ông Phùng Đăng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX vận tải TPHCM, việc đầu tư thêm xe buýt CNG, thậm chí thay thế hoàn toàn hệ thống xe buýt thành phố sang xe buýt nhiên liệu sạch, dứt khoát phải cần đến sự hỗ trợ từ nhà nước thông qua các chính sách thích đáng, phù hợp hơn.

Bị cạnh tranh khốc liệt bởi xe ôm công nghệ

Có một thực tế là trong những năm gần đây, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang bị cạnh tranh dữ dội. Hậu quả, thời gian qua, lượng hành khách đi xe buýt đã liên tục tụt giảm. Nguyên nhân không phải do nhu cầu đi lại giảm mà là do bị phân tán sang các loại hình vận tải khác, cộng với nhiều lý do khác. Chỉ cần vài động tác đơn giản trên chiếc điện thoại di động thông minh - một vật dụng vốn trở nên phổ biến với hầu hết người dân tại thành phố, người ta có thể gọi xe ôm công nghệ nhanh chóng, dễ dàng. Không những thế, trong mắt của không ít người, ưu điểm của xe ôm công nghệ là khách được đón tận nơi và đưa đến tận chốn, đặc điểm mà xe buýt không thể đáp ứng được. Một lợi thế khác là xe ôm công nghệ có thể luồn lách cơ động hơn nhiều nếu có ùn tắc, kẹt xe.