Gen Z ưu tiên trải nghiệm ẩm thực trong các chuyến du lịch ngắn ngày

Nền tảng du lịch số Agoda vừa công bố dữ liệu mới cho thấy, một thế hệ du khách trẻ đang định hình lại cách xê dịch. Gen Z tại Việt Nam ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, lặp lại nhiều lần trong năm và đặt trải nghiệm lên trước việc “phải đến một nơi thật nổi tiếng”.

"Gen Z" là nhóm sinh từ khoảng năm 1997 đến năm 2012. Đây là thế hệ lớn lên cùng internet, mạng xã hội và điện thoại thông minh, quen với việc tìm kiếm thông tin nhanh, đặt dịch vụ trực tuyến và chia sẻ trải nghiệm theo thời gian thực. Chính đặc điểm này khiến cách du lịch của họ linh hoạt hơn, thiên về trải nghiệm cá nhân và dễ dàng điều chỉnh theo lịch học tập, công việc.

Theo Báo cáo Triển vọng du lịch 2026, có tới 81% Gen Z Việt Nam dự định thực hiện tối đa 6 chuyến đi trong năm tới, trong khi gần 80% lựa chọn thời gian lưu trú dưới một tuần. Thay vì chờ những kỳ nghỉ dài, họ chia nhỏ hành trình thành nhiều chuyến ngắn, dễ thực hiện và dễ lặp lại. Du lịch vì thế trở thành một phần của nhịp sống thường ngày, không còn là hoạt động mang tính “đợi dịp”.

Chi phí vẫn là yếu tố quan trọng khi 55% người tham gia khảo sát cho biết ngân sách ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định. Gần một nửa Gen Z sẵn sàng chọn điểm đến ít nổi tiếng hơn để tiết kiệm chi phí và tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Xu hướng này phản ánh tâm lý thực tế nhưng vẫn đề cao khám phá.

Một điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển trong mục tiêu chuyến đi. Gen Z không quá nặng về việc đi đâu mà quan tâm mình sẽ trải nghiệm gì. Có 48% cho biết mục tiêu là khám phá văn hóa, 42% hướng đến ẩm thực... Những con số này cho thấy mỗi chuyến đi đều có “kịch bản trải nghiệm” khá rõ ràng.

Du lịch gắn với sự kiện cũng đang nổi lên. Khoảng 21% Gen Z lên kế hoạch di chuyển để tham dự các buổi hòa nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao. Việc sẵn sàng đi xa để gặp nghệ sĩ, theo dõi một trận đấu hay hòa mình vào không khí lễ hội cho thấy du lịch đang gắn chặt với sở thích cá nhân và cộng đồng.

Cách lựa chọn bạn đồng hành cũng thay đổi. Nhiều người trẻ ưu tiên đi cùng người yêu hoặc gia đình, thay vì chỉ đi một mình hay theo nhóm bạn. Phần lớn hành trình vẫn diễn ra trong nước nhằm cân bằng giữa chi phí, thời gian và sự thuận tiện di chuyển.

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, thế hệ trẻ đang biến du lịch thành một phần tự nhiên của đời sống. Khi trải nghiệm được đặt ở trung tâm, điểm đến sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân.

VĨNH XUÂN