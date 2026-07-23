Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

SGGPO

Ngày 22-7, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chính sách quốc phòng thường niên, cho phép cung cấp khoản ngân sách kỷ lục lên tới 1.150 tỷ USD cho Bộ Chiến tranh Mỹ.

Một phiên họp của Hạ viện Mỹ. Ảnh: THX
Một phiên họp của Hạ viện Mỹ. Ảnh: THX

Dù đây là văn kiện theo truyền thống thường nhận được sự đồng thuận đáng kể từ lưỡng đảng, song Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) năm 2027 chỉ được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ sít sao 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống.

Nếu được thông qua tại Thượng viện, dự luật sẽ cung cấp khoản ngân sách cao hơn khoảng 250 tỷ USD so với NDAA năm 2026, trong đó bao gồm mức tăng lương 5 - 7% cho binh sĩ Mỹ.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, dự luật không chỉ tăng lương cho binh sĩ, mà còn củng cố khả năng răn đe hạt nhân và phòng thủ tên lửa của Mỹ, gồm xây dựng hệ thống Vòm Vàng.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân sự Hạ viện kỳ vọng dự luật giúp xây dựng lại kho dự trữ của Mỹ, vốn cạn kiệt sau cuộc xung đột với Iran.

Ngược lại, các nghị sĩ Dân chủ phản đối dự luật, cho rằng NDAA 2027 quá tốn kém và tài trợ cho một cuộc chiến bất hợp pháp.

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HUY QUỐC

Từ khóa

Hạ viện Mỹ Lưỡng đảng Dự luật Ngân sách quốc phòng Iran Mỹ xung đột Phòng thủ

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