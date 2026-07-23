Thị trường chứng khoán không ngủ

Sở Giao dịch chứng khoán London. Ảnh: LSE

Nền tảng LSE 24 được xem là bước cải tổ lớn nhất của thị trường chứng khoán Anh trong nhiều thập niên. Theo kế hoạch, sau giai đoạn thử nghiệm cuối năm 2026 và chờ cơ quan quản lý phê duyệt, LSE 24 sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2027 với thời gian giao dịch gần như 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Nền tảng này sẽ mở từ 17 giờ đến 7 giờ 50 sáng hôm sau theo giờ London, chỉ tạm dừng 30 phút mỗi ngày để xử lý dữ liệu và hoàn tất các nghiệp vụ cuối phiên. Trong giai đoạn đầu, LSE 24 giao dịch các sản phẩm đầu tư niêm yết trên sàn, chủ yếu là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và chứng chỉ đầu tư niêm yết (ETN), trước khi xem xét mở rộng sang cổ phiếu. Điều này cho thấy LSE lựa chọn lộ trình từng bước, vừa thử nghiệm mô hình mới vừa hạn chế rủi ro đối với hệ thống giao dịch hiện hữu.

Động lực phía sau quyết định này đến từ những thay đổi sâu sắc của thị trường tài chính toàn cầu. Trước hết là sức ép cạnh tranh khi nhiều sở giao dịch lớn tại Mỹ như Nasdaq, Sàn chứng khoán New York (NYSE)... cũng đang kéo dài thời gian giao dịch để phục vụ nhà đầu tư ở nhiều múi giờ. Bên cạnh đó, sự phát triển của các tài sản số giao dịch liên tục suốt ngày đêm đã làm thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng tiếp cận thị trường bất cứ lúc nào. LSE cũng cho biết LSE 24 được thiết kế để đáp ứng xu hướng giao dịch bằng thuật toán và các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tự phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định và thực hiện lệnh mua bán gần như tức thời. Với lợi thế là trung tâm tài chính kết nối châu Âu và châu Á, London kỳ vọng nền tảng mới sẽ giúp thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư tại châu Á, vốn trước đây phải chờ đến phiên giao dịch hôm sau mới có thể phản ứng trước những biến động quốc tế.

Tuy nhiên, thị trường giao dịch gần như suốt ngày đêm cũng kéo theo nhiều thách thức. Các cơ quan quản lý sẽ phải xây dựng cơ chế giám sát phù hợp với môi trường giao dịch liên tục, trong khi các công ty chứng khoán và tổ chức tạo lập thị trường phải tăng chi phí để duy trì thanh khoản ngoài giờ truyền thống. Các chuyên gia cũng cảnh báo thanh khoản có thể bị phân tán, khiến giá biến động mạnh hơn ở những khung giờ ít nhà đầu tư tham gia. Với nhà đầu tư cá nhân, thị trường luôn mở cửa cũng có thể tạo áp lực phải theo dõi thông tin và đưa ra quyết định thường xuyên hơn.

Dù vậy, việc một trong những sở giao dịch lâu đời nhất thế giới quyết định triển khai mô hình giao dịch gần như không gián đoạn cho thấy tiêu chuẩn cạnh tranh của các thị trường tài chính đang thay đổi. Nếu trước đây thời gian mở cửa và đóng cửa là biểu tượng của một phiên giao dịch, thì nay khả năng kết nối nhà đầu tư ở mọi múi giờ đang trở thành lợi thế mới. Sự chuyển dịch này không chỉ phản ánh tác động của AI, giao dịch tự động và dòng vốn xuyên biên giới, mà còn báo hiệu thị trường chứng khoán thế giới đang tiến gần hơn đến mô hình vận hành liên tục, tương tự nhiều thị trường tài sản số hiện nay.

VIỆT LÊ