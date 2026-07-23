Mỹ cụ thể hóa cam kết với ASEAN

Ngày 22-7, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ ở thủ đô Manila, Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ huy động mọi công cụ chính sách, bao gồm cả viện trợ nước ngoài, để thắt chặt hơn nữa quan hệ với khu vực.

Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington đang cụ thể hóa cam kết với ASEAN bằng các khoản đầu tư, giải pháp thực tiễn và hỗ trợ an ninh. Mỹ đang triển khai 2,5 tỷ USD cho các khoản đầu tư chiến lược tại Đông Nam Á, bởi sự phát triển của ASEAN gắn liền với lợi ích của Mỹ.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: ASEAN

Ông Marco Rubio nhấn mạnh, Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và coi Đông Nam Á là động lực tăng trưởng toàn cầu của thế kỷ XXI. Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng bền vững, kinh tế số, an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng, kết nối lưới điện và hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.

Bên cạnh đó, Mỹ cam kết hỗ trợ các nước ASEAN gần 130 triệu USD rà phá bom mìn, phát triển thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), triển khai công nghệ lưới điện, chương trình hạt nhân dân sự an toàn, đầu tư vào hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Washington sẽ phối hợp chặt chẽ khi ASEAN triển khai Hiệp định An ninh Dầu mỏ khu vực.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán để giải quyết các bất đồng với Iran.

Các định hướng nâng tầm hợp tác

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Mỹ sau khi hoàn tất Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025. Hai bên nhất trí sớm hoàn thiện Chương trình công tác triển khai Tuyên bố Tầm nhìn chung giai đoạn mới, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ vào năm 2027, trong đó có khả năng gồm Hội nghị Cấp cao kỷ niệm.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất các định hướng nhằm nâng tầm hợp tác song phương. Bộ trưởng đề nghị ASEAN và Mỹ thúc đẩy thương mại và đầu tư theo hướng cởi mở, minh bạch, cùng có lợi; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu vực. Bộ trưởng cũng đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ hợp tác tiểu vùng Mekong, nhất là trong quản lý nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng bền vững và đào tạo nguồn nhân lực.

Đề cập các vấn đề khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại, khôi phục các tuyến hàng hải an toàn, thông suốt qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Cùng ngày, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã tham dự các cuộc họp với các Đối tác đối thoại gồm Ấn Độ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu.

THANH HẰNG tổng hợp