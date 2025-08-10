Gia đình - thành trì trước “bẫy” lừa đảo

Người lớn tuổi, trẻ nhỏ… là những đối tượng yếu thế, dễ bị lợi dụng, bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe khi xuất hiện ngày càng nhiều hành vi lừa đảo như hiện nay. Để kịp thời phát hiện, đưa người yếu thế thoát khỏi “ma trận” hàng giả, chúng ta cần có sự chung tay từ phía cơ quan chức năng chuyên trách, cùng với sự nỗ lực của gia đình.

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm các loại tại hệ thống siêu thị MM Mega Market trên địa bàn TPHCM

Mất tiền, rước bệnh lâu dài

Chị Ngọc Lan, ngụ tại phường Chợ Lớn (TPHCM), kể rằng, mẹ chồng của một đồng nghiệp vừa bị cán bộ “công an giả mạo” gọi điện thông báo bà tham gia trong một đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy. Người này yêu cầu bà không được kể lại cho con cháu nghe và phải chuyển hàng trăm triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm (mà bà đã khai thật với kẻ lừa đảo) để họ kiểm tra. Nếu tiền trong sạch, không liên quan đến đường dây phạm tội thì sẽ được trả lại. Bà lo sợ, mất ăn mất ngủ, ngày hôm sau lén con cháu ra ngân hàng rút tiền. May mà nhân viên ngân hàng phát hiện, kịp thời trình báo công an nên bà thoát khỏi vụ lừa đảo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Một nữ công nhân trẻ, làm việc tại Đồng Nai, đã trình báo cơ quan chức năng về việc nạp tiền để nhận việc làm thêm qua mạng từ một doanh nghiệp lữ hành (không có thật) ở TPHCM. Họ dẫn dụ chị nạp tiền nhiều lần, tổng cộng gần 250 triệu đồng, trong khi số tiền lời danh nghĩa hơn 50 triệu đồng cứ mãi không rút ra được. Sau đó, đối tượng lừa đảo xóa tài khoản và biến mất. Món tiền lời tan biến, nhưng món nợ chồng chất chị phải gánh là có thật.

Một bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng tại TPHCM bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện dì ruột bị hại. Bà đã nghỉ hưu hàng chục năm nay, sinh sống ở quê, có điều kiện kinh tế tốt nên các sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng lúc nào cũng đầy nhà. Trong nhà bà luôn chất đống đủ loại, gồm sữa bổ sung can xi, sữa cho người tiểu đường… Oái oăm thay, bà càng uống sữa thì càng có dấu hiệu của người bị Alzheimer (sa sút trí tuệ). Sau khi kiểm tra một số hộp sữa, vị bác sĩ này phát hiện hàm lượng dưỡng chất bị thiếu, không như quảng cáo, có dấu hiệu giả mạo. Rõ ràng, không chỉ mất tiền mua sữa dỏm, người thân vị bác sĩ nói trên còn tốn rất nhiều tiền để chạy chữa vì nhiều năm phụ thuộc vào sữa không rõ nguồn gốc. “Người già vốn có tâm lý dễ tủi thân, những người bán thực phẩm chức năng thường nắm bắt điều này để lôi kéo. Họ đến tỉ tê tâm sự, người già không chút đề phòng, sẵn sàng mua ủng hộ ngay…”, vị bác sĩ này chia sẻ.

Đồng hành người thân

Theo nhiều chuyên gia, vai trò của người thân trong gia đình rất quan trọng, là chất keo kết nối tình thân, phát hiện những bất thường của cha mẹ, con cái, từng thành viên. Cuộc sống hiện nay quá bận rộn với nhiều mối lo, nên sự gắn kết gia đình mỏng manh hơn, khiến kẻ xấu dễ lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Như trường hợp dì của vị bác sĩ nói trên, con cái đều là người thành đạt, đi làm ăn xa, giao mọi chuyện cho người giúp việc. Do cô đơn nên bà tìm đến những người bán thực phẩm chức năng, bán sữa dỏm vì họ nói rất hay, biết quan tâm đến người lớn tuổi. Tới khi phát hiện ra bà bị lừa thì đã trễ. Hay như trường hợp của chị công nhân ở Đồng Nai cũng vậy. Người mẹ trẻ này đang nuôi con nhỏ, kinh tế khó khăn, có nhu cầu làm thêm nên sập “bẫy” lừa.

Bên cạnh đó, tình trạng người nổi tiếng tham gia quảng cáo các sản phẩm giả mạo (như sữa giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao, thèm ăn…) cũng tràn lan trên mạng xã hội. Tin tưởng vào những cá nhân này, nhiều phụ huynh nhiệt tình ủng hộ. Đến khi cơ quan chức năng phanh phui sự thật, nhiều người mẹ trẻ chỉ còn biết xót xa “Tôi đã hại con mình”.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty Vina CHG, cho biết, tình trạng lừa đảo hiện nay muôn hình vạn trạng, có cả những “tập đoàn” xuyên quốc gia, lừa từ Đông sang Tây. Nếu không cẩn trọng, ai cũng có thể trở thành “con mồi”. Trong bối cảnh đó, gia đình, người thân nên có sự kết nối, chia sẻ thông tin để cùng cảnh giác, ngăn chặn các hành vi gian dối, lừa đảo. Bởi bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, gia đình cũng là thành trì quan trọng nhất để bảo vệ người thân yêu trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo thông tin từ Bộ Công an, lừa đảo trực tuyến hiện có xu hướng tăng trở lại. Một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm: mạo danh cơ sở giáo dục; thu hồi vốn “treo”; thanh toán dịch vụ; mua bán và du lịch trực tuyến; mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án; lừa đảo tình cảm để trục lợi tài chính… Nạn nhân chủ yếu là cá nhân đơn lẻ, thiếu sự phòng bị, ít cập nhật thông tin xã hội.

GIA HÂN