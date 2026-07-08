Gia Lai: Những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần thành hình

Những ngày này đang vào cao điểm mùa mưa, việc thi công gặp nhiều khó khăn, song hàng ngàn nhân công vẫn tất bật thi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhiều dãy phòng học tại Trường Phổ thông nội trú Ia Púch đang thành hình. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), đến ngày 2-7, có khoảng 2.241 nhân công tham gia thi công tại 7 công trình. Khối lượng thi công 7 trường ước đạt 50% đến 65%. Ban Quản lý tiếp tục yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng giờ làm nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 20-8 theo mục tiêu đã đề ra.

Clip Tất bật thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Púch. Thực hiện: HỮU PHÚC

Ghi nhận vào sáng 8-7 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Púch, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều dãy phòng học đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, lớp sơn màu vàng tươi đang dần phủ kín các bức tường, phòng học... Ngôi trường trở thành điểm nhấn nổi bật giữa vùng biên.

Các dãy phòng học đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên trong khuôn viên, những hạng mục khác cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Phần tường bên ngoài đang được phủ sơn hoàn thiện. Ảnh: HỮU PHÚC

Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, nhân công miệt mài thi công.

Các dãy nhà đang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: HỮU PHÚC

Công nhân tất bật thi công để sớm hoàn thiện công trình. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC