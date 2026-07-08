Gia Lai: Những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần thành hình

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), đến ngày 2-7, có khoảng 2.241 nhân công tham gia thi công tại 7 công trình. Khối lượng thi công 7 trường ước đạt 50% đến 65%. Ban Quản lý tiếp tục yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng giờ làm nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 20-8 theo mục tiêu đã đề ra.
Ghi nhận vào sáng 8-7 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Púch, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều dãy phòng học đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, lớp sơn màu vàng tươi đang dần phủ kín các bức tường, phòng học... Ngôi trường trở thành điểm nhấn nổi bật giữa vùng biên.
Bên trong khuôn viên, những hạng mục khác cũng đang được gấp rút hoàn thiện.
Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, nhân công miệt mài thi công.