Gia Lai: Độc đáo lễ hội cúng rừng

Cúng rừng là nghi lễ truyền thống hằng năm của người Jrai nơi đây, nhằm tạ ơn thần rừng đã che chở, ban tặng nguồn lương thực, thực phẩm nuôi sống dân làng. Đây là lễ lớn, quy tụ đông đủ người dân trong cộng đồng. Năm nay, lễ hội được tổ chức tại khu rừng làng De Chí, nơi có hệ sinh thái phong phú với suối chảy qua, nhiều tảng đá lớn và những cây cổ thụ lâu năm.
Từ sáng sớm, người dân hai làng đã gùi thịt, nếp lên rừng chuẩn bị lễ cúng. Lễ vật gồm heo, gà, rượu cần và các vật phẩm theo phong tục của đồng bào Jrai.
Tại buổi lễ, các già làng thay mặt cộng đồng thực hiện nghi thức cúng, cầu mong thần rừng phù hộ dân làng bình an, mùa màng thuận lợi, mưa thuận gió hòa, đồng thời vận động bà con cùng gìn giữ, bảo vệ rừng.
Sau phần nghi lễ, người dân hai làng quây quần ăn uống ngay trong rừng, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và thể hiện ý thức chung tay bảo vệ rừng.