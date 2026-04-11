Gia Lai: Độc đáo lễ hội cúng rừng

Sáng 11-4, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026, thu hút hàng trăm người dân đồng bào Jrai ở 2 làng De Chí và O Grang tham gia.

Các già làng thực hiện nghi thức cúng rừng
Clip: Độc đáo lễ cúng rừng

Cúng rừng là nghi lễ truyền thống hằng năm của người Jrai nơi đây, nhằm tạ ơn thần rừng đã che chở, ban tặng nguồn lương thực, thực phẩm nuôi sống dân làng. Đây là lễ lớn, quy tụ đông đủ người dân trong cộng đồng. Năm nay, lễ hội được tổ chức tại khu rừng làng De Chí, nơi có hệ sinh thái phong phú với suối chảy qua, nhiều tảng đá lớn và những cây cổ thụ lâu năm.

Già làng thực hiện nghi thức cúng

Từ sáng sớm, người dân hai làng đã gùi thịt, nếp lên rừng chuẩn bị lễ cúng. Lễ vật gồm heo, gà, rượu cần và các vật phẩm theo phong tục của đồng bào Jrai.

Tại buổi lễ, các già làng thay mặt cộng đồng thực hiện nghi thức cúng, cầu mong thần rừng phù hộ dân làng bình an, mùa màng thuận lợi, mưa thuận gió hòa, đồng thời vận động bà con cùng gìn giữ, bảo vệ rừng.

Khu rừng nơi tổ chức lễ cúng rừng

Sau phần nghi lễ, người dân hai làng quây quần ăn uống ngay trong rừng, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và thể hiện ý thức chung tay bảo vệ rừng.

Đồng bào Jrai 2 làng tham gia lễ cúng rừng
Các nghệ nhân cồng chiêng tham gia lễ cúng rừng
Địa điểm diễn ra lễ cúng là khu rừng có suối chảy qua
Hàng trăm người tham gia lễ cúng rừng
HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục

