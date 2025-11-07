Gia Lai: Giải cứu 3 người bị cô lập giữa dòng lũ

Sáng 7-11, Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu thành công 3 người bị cô lập giữa dòng nước lũ tại thôn Sô Ma Hang B.

Ba người được cứu gồm: Phạm Công Trình (SN 1992, Gia Lai), Trần Bá Sứng (SN 1992, Hải Phòng) và Hoàng Văn Thiềng (SN 1971, Gia Lai).

Trước đó, cả ba đến thăm người thân và ngủ lại tại một căn chòi trong thôn. Đến khoảng 1 giờ sáng, nước lũ bất ngờ dâng cao, cô lập hoàn toàn khu vực, khiến họ mắc kẹt giữa dòng nước.

Đưa những người bị cô lập vào bờ an toàn

Nhận tin báo từ người dân lúc rạng sáng, lực lượng công an xã đã tổ chức ứng cứu khẩn cấp, sử dụng thuyền tiếp cận hiện trường và đưa cả ba người vào bờ an toàn vào lúc 6 giờ 30.

Anh Hoàng Văn Thiềng chia sẻ, khi nước lũ dâng cao, anh và mọi người rất lo sợ. Chỉ đến khi lực lượng cứu hộ đến nơi, mới thực sự yên tâm. Anh gửi lời cảm ơn công an và chính quyền địa phương đã kịp thời ứng cứu.

HỮU PHÚC