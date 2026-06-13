Gia Lai: Nhà nông tất bật bảo vệ quả sầu riêng

Những ngày này, người trồng sầu riêng tại tỉnh Gia Lai tất bật gia cố vườn cây, bảo vệ lứa quả trước mưa lớn, gió mạnh.

Clip: Nông dân tỉnh Gia Lai tất bật bảo vệ quả sầu riêng trước mùa mưa bão. Thực hiện: HỮU PHÚC

Sầu riêng hiện là một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân Gia Lai. Nhiều hộ đã vươn lên, có đời sống khá giả nhờ loại cây ăn quả này.

Bước vào mùa mưa, việc bảo vệ vườn cây trở thành mối quan tâm hàng đầu của người trồng.

Nông dân chằng chống vườn sầu riêng khỏi gió, mưa lớn. Ảnh: HỮU PHÚC

Hiện, các vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn nuôi quả. Nhiều cây quả mọc dày trên thân và cành, có những quả ước đạt 4-5kg.

Đây cũng là thời điểm nhà vườn lo lắng nhất, do chỉ cần một đợt mưa lớn kèm gió mạnh có thể khiến cành gãy, quả rụng, gây thiệt hại lớn sau cả năm chăm sóc.

Vườn sầu riêng đang thu hoạch của người dân Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Để hạn chế rủi ro, nông dân dùng các cây tre chống đỡ thân và cành sầu riêng. Theo đó, một đầu cây tre cắm chắc xuống đất, đầu còn lại đỡ các cành có nhiều quả và được cố định bằng dây.

Nhiều hộ còn dùng dây neo các cành lớn vào những cây chắc chắn trong vườn để giảm rung lắc khi gió mạnh.

Quả sầu riêng được nhà nông bảo vệ kỹ lưỡng. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên cạnh đó, người dân cũng chủ động bảo vệ quả bằng rọ sắt, thùng nhựa hoặc dây treo đỡ những quả lớn. Có nhà vườn còn chèn miếng xốp giữa các quả nằm sát nhau để tránh va đập.

Gia cố cây sầu riêng nhằm hạn chế gãy cành. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo các nhà vườn, việc gia cố cây, chống đỡ cành và bảo vệ quả như trên sẽ giúp vườn sầu riêng vượt qua mùa mưa bão an toàn, bảo đảm năng suất, chất lượng.

Dùng rọ sắt để giữ sầu riêng. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC