Gia Lai ủng hộ 6 tỷ đồng giúp các tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10

Chiều 1-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này đã quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

Theo đó, số tiền hỗ trợ được phân bổ đến các địa phương gồm: Quảng Trị (1 tỷ đồng), Hà Tĩnh (2 tỷ đồng), Nghệ An (1 tỷ đồng), Thanh Hóa (1 tỷ đồng) và Sơn La (1 tỷ đồng).

Thông tin từ các phương tiện truyền thông cho thấy, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ, làm hàng loạt nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Bão số 10 đã phá hoại nhiều công trình, nhà cửa và ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung: Ảnh DUY CƯỜNG

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, từ những khó khăn, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, các lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo cần kịp thời chung tay hỗ trợ các địa phương vượt khó, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự sẻ chia, hỗ trợ của các địa phương trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

NGỌC OAI

