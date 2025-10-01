Gia Lai: Nhiệm kỳ mới ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách

Sáng 1-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo thông cáo báo chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-10-2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 147.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong 450 đại biểu chính thức dự có 109 đại biểu nữ (chiếm 24,22%), 58 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 12,89%). Đại hội cũng sẽ giới thiệu, chỉ định các nhân sự quan trọng, chủ chốt của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới...

Khai mạc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định mục tiêu giai đoạn 2025 – 2030 và góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Chủ đề xuyên suốt gồm: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy văn hóa, đại đoàn kết; đẩy mạnh khoa học - công nghệ; đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại họp báo

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh đạt 14/23 chỉ tiêu, GRDP tăng bình quân 6,71%/năm, thu ngân sách ước đạt 27.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính được chú trọng; kinh tế - xã hội phát triển khá, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt; quốc phòng – an ninh giữ vững, đối ngoại mở rộng, tạo tiền đề quan trọng cho Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai thông tin, trả lời báo chí

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai thông tin về các điểm mới tại kỳ đại hội tới

Tại họp báo, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I không chỉ là dấu mốc khởi đầu nhiệm kỳ mới, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của tỉnh trong bối cảnh vừa sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại họp báo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai cũng nêu 5 quan điểm phát triển tỉnh, gồm: kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới; phát huy thời cơ, vượt qua khó khăn; tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ tới là tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách. Cần xem xét, làm rõ nguyên nhân khiến tỉnh chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế; xác định cụ thể điểm nghẽn nằm ở cơ chế, cán bộ hay sự phối hợp, để từ đó tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư, giúp cán bộ yên tâm công tác, người dân tin tưởng và được hưởng thành quả phát triển.

Cuộc họp báo có sự tham dự đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng, phục vụ Đại hội Sáng cùng ngày (1-10), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I tại tiền sảnh khán đài 2, Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Gia Lai đang được triển khai khẩn trương, chu đáo Trung tâm Báo chí được trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ tác nghiệp báo chí, gồm: hệ thống màn hình LCD truyền tín hiệu trực tiếp từ Đại hội, 10 máy vi tính, 30 cổng mạng, máy in – fax, switching 24 cổng, đường truyền Internet cáp quang Fiber Xtra-400 băng thông 400 Mbps, cùng bàn ghế và nhiều trang thiết bị khác… Các gian hàng OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Gia Lai trưng bày chào mừng Đại hội Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động chào mừng, như: khánh thành các công trình giao thông trọng điểm, triển lãm sản phẩm OCOP, dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành, chương trình nghệ thuật đặc biệt...

NGỌC OAI