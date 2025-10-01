Nghệ An khẩn trương dọn dẹp trường lớp sau bão số 10

Sau bão số 10, các trường học ở Nghệ An đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc dạy học.

Nhiều trường học ở Nghệ An bị tốc mái sau bão số 10

Hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều bản làng Nghệ An ngập lụt, bốn bề mênh mông nước và nhiều trường học trên địa bàn cũng chung số phận. Lũ rút đi, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường.

Là trường học bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, nay Trường Mầm non Mường Típ (xã Mường Típ, Nghệ An) lại bị ngập lụt nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 10.

Bà Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Típ cho biết: Trường vừa khắc phục hậu quả của cơn lũ lịch sử cuối tháng 7 được hơn 1 tháng để kịp khai giảng năm học mới thì nay bão số 10 khiến trường bị ngập sâu, trang thiết bị dạy học hư hỏng nặng nề.

Trong 2 ngày 29 và 30-9, nước lũ ngập sâu. Hôm nay 1-10, nước cơ bản rút, lực lượng chức năng địa phương và bà con dân bản đã hỗ trợ nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, do trường bị ngập sâu, nước lên nhanh vào đúng ngày nghỉ nên mọi tài liệu, trang thiết bị dạy học và đồ dùng học tập, chăn màn của giáo viên, học sinh đã hư hỏng hoàn toàn.

Sáng 1-10, gần 100 giáo viên, bà con dân bản và lực lượng chức năng trên địa bàn xã đã được huy động để hỗ trợ Trường Mầm non Mường Típ khẩn trương khắc phục bão lũ.

Trường Mầm non Mường Típ bị ngập sâu trong lũ ngày 30-9

Theo bà Phạm Thị Hồng: Việc khắc phục hiện chủ yếu tập trung vào dọn dẹp vệ sinh đẩy bùn đất ra khỏi sân trường, lau rửa bàn ghế, phòng học, cắt dọn tôn bị gió bão đánh bật khỏi mái phòng học. Còn việc bổ sung trang thiết bị dạy học bị ngâm nước, tu sửa cơ sở vật chất bị hư hỏng… đang gặp nhiều khó khăn vì hiện nay nguồn kinh phí chủ yếu phụ thuộc vào nhà trường hoặc từ các nguồn kêu gọi hỗ trợ.

Tại các xã vùng cao Nghệ An, nhiều trường như Phổ thông Dân tộc bán trú Yên Hòa bị sập tường rào, điểm trường bản Pa Tý (Trường Tiểu học Yên Tĩnh, xã Yên Na) sạt lở nghiêm trọng.

Các giáo viên cùng lực lượng chức năng và người dân vùng cao Nghệ An nỗ lực vệ sinh trường lớp sau lũ

Sau bão, phường Cửa Lò, Nghệ An có tới 23/26 trường bị thiệt hại nặng nề như tốc mái các dãy phòng học, phòng chức năng, nhà hành chính; hư hỏng thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; nước thủy triều dâng cao ngập vào phòng học. Trường Tiểu học Thu Thủy là một trong những đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất của giáo dục Cửa Lò, khi có 2 dãy phòng học bị tốc mái, nước thủy triều dâng cao gây ngập hơn 1 mét.

Tại Trường Tiểu học Nghi Thu, bão số 10 đã làm tốc mái và hư hỏng 3 phòng học và nhiều cây xanh trong trường bị gãy đổ. Sau 1 ngày, công tác khắc phục đang được giáo viên, phụ huynh và các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ khẩn trương thực hiện. Trong buổi sáng, 8 cây xanh bị gãy đổ trong nhà trường đã được cắt tỉa cành và thu dọn. Toàn bộ khuôn viên nhà trường cũng đang được dọn vệ sinh để hoàn thành trong ngày.

Các giáo viên cùng lực lượng chức năng và người dân vùng cao Nghệ An nỗ lực vệ sinh trường lớp sau lũ

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An, bão số 10 đã làm 45 trường bị ngập nước, 18 trường bị sạt lở, 131 trường bị tốc mái tôn các phòng học, phòng chức năng, 91 trường bị tốc mái ngói, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe. Ước tính thiệt hại toàn ngành là hơn 300 tỷ đồng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, sau bão số 10, Sở đã chỉ đạo các trường khẩn trương rà soát, đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh. Sở cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí và đề nghị các địa phương sớm báo cáo thiệt hại để bố trí nguồn vốn khắc phục khẩn cấp.

HỒ VĂN NGỢI