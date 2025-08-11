Gia Lai: Xác minh, làm rõ vụ đốt tài liệu ở xã Phước Mỹ trước đây

Chiều 11-8, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh xác minh, làm rõ vụ đốt tài liệu xảy ra ở trụ xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây; nay thuộc phường Quy Nhơn Tây).

Theo lãnh đạo Công an phường, vụ việc xảy ra từ thời chính quyền xã Phước Mỹ trước đây, Công an xã này đã báo cáo, chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh thụ lý xác minh, điều tra.

Những clip về vụ đốt tài liệu tại xã Phước Mỹ trước đây đã được người dân đăng tải lên mạng xã hội

Thông tin ban đầu cho biết, cuối tháng 6-2025, nhiều người dân phát hiện khói bốc lên từ khuôn viên trụ sở UBND xã Phước Mỹ trước đây. Khi đến gần, người dân thấy nhiều xấp tài liệu có con dấu đỏ đang cháy trong bể chứa nước. Qua kiểm tra, số tài liệu này phần lớn là đơn thư khiếu nại, tố cáo và công văn giải quyết các vụ việc tố cáo của người dân.

Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, xác nhận, đang phối hợp, sẵn sàng cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của lực lượng Công an tỉnh. “Hiện vụ việc do Công an tỉnh thụ lý, chúng tôi chỉ phối hợp theo yêu cầu”, ông Nguyễn Quang Minh nói.

Theo một đại diện Công an tỉnh Gia Lai, trước mắt sẽ thẩm tra, xác minh khi có phản ánh của người dân; đúng sai thế nào nên chờ kết luận từ cơ quan chuyên môn.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tới đây, tỉnh sẽ chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ các nội dung tố cáo, phản ánh liên quan đến xã Phước Mỹ trước đây, trong đó có vụ việc đốt tài liệu nêu trên.

