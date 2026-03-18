Vĩnh Long: Tiềm năng phát triển than sinh học từ gáo dừa

Tỉnh Vĩnh Long đang sở hữu vùng nguyên liệu dừa lớn nhất cả nước. Đây được xem là nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển chế biến sâu các sản phẩm từ dừa, đặc biệt là than sinh học (biochar).

Gáo dừa được đốt trong hệ thống xử lý bằng công nghệ cho ra than biochar

Hiện toàn tỉnh có gần 120.000ha dừa, tương đương khoảng 22 triệu cây, chiếm gần 50% diện tích dừa của cả nước. Trong đó, khoảng 92% diện tích dừa đang cho trái, với năng suất bình quân gần 12 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 1,3 triệu tấn dừa mỗi năm.

Từ sản lượng này, gáo dừa chiếm khoảng 12–15% trọng lượng trái dừa, tương đương 150.000 – 200.000 tấn gáo dừa mỗi năm.

Than có hàm lượng carbon cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Với công nghệ sản xuất hiện nay, khoảng 4 tấn gáo dừa có thể sản xuất được 1 tấn than sinh học.

Như vậy, với nguồn nguyên liệu trên, Vĩnh Long có thể sản xuất khoảng 37.000 – 50.000 tấn than sinh học mỗi năm nếu được khai thác hiệu quả.

Hiện giá than sinh học từ gáo dừa trên thị trường quốc tế dao động khoảng 600 – 1.200 USD/tấn tùy chất lượng và hàm lượng carbon. Riêng dòng than nén BBQ xuất khẩu có giá phổ biến 1.000 – 1.200 USD/tấn.

Các thị trường tiêu thụ chính gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Trung Đông và Mỹ, nơi nhu cầu nhiên liệu sạch cho ngành dịch vụ ẩm thực ngày càng tăng.

Trong khi đó, giá gáo dừa nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện dao động khoảng 1.800 – 2.500 đồng/kg, đang trở thành nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành chế biến sâu.

Một trong những dòng sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng là than nén BBQ từ gáo dừa, đặc tính cháy lâu, ít khói, phù hợp cho ngành dịch vụ ẩm thực và nhà hàng.

Vùng nguyên liệu dừa rộng lớn là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành than.

Ông Phan Minh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn AMEXCO cho biết, trước đây gáo dừa được sử dụng để sản xuất than thiêu kết theo phương pháp thủ công, phát sinh nhiều khói bụi và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang sản xuất than sinh học bằng công nghệ nhiệt phân kiểm soát khí thải, giúp giảm phát thải và tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp.

Với vùng nguyên liệu dừa của tỉnh, ngành than sinh học từ dừa không chỉ góp phần giải quyết bài toán môi trường mà còn mở ra hướng xuất khẩu có giá trị cao, đóng góp tích cực cho kinh tế xanh của tỉnh Vĩnh Long.

TÍN HUY