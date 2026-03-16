TPHCM đảm bảo vệ sinh mặt đường, vỉa hè không gián đoạn

Chiều 16-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, sở đang rà soát và đề xuất phương án tổ chức công tác vệ sinh mặt đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm môi trường đô thị sạch đẹp, an toàn giao thông và thống nhất công tác quản lý.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo tại các văn bản trước đó; đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu rà soát toàn bộ quy định liên quan đến công tác vệ sinh mặt đường, hè phố, gồm phạm vi thực hiện, tiêu chí vệ sinh, đơn giá, định mức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

Việc rà soát nhằm đánh giá, phân tích và đề xuất phương án triển khai công tác vệ sinh mặt đường, vỉa hè thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng trong tháng 3-2026 để trình UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.

Trong thời gian chờ chỉ đạo mới của UBND TPHCM, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Đại hội bầu cử đại biểu các cấp, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục duy trì công tác vệ sinh mặt đường, vỉa hè theo danh mục, khối lượng đã tiếp nhận từ các ban quản lý dự án khu vực trước đây, bảo đảm thực hiện liên tục, không gián đoạn, không để tồn tại đất cát, rác và chất thải rắn sinh hoạt trên đường, hè phố. Các khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Sở Xây dựng và Sở Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo Sở Xây dựng, trước đây sở thực hiện vệ sinh mặt đường, không bao gồm vỉa hè, trên 31 tuyến đường. Các tuyến còn lại, bao gồm cả phần vỉa hè trên các tuyến do Sở Xây dựng thực hiện, do UBND các địa phương tổ chức thực hiện.

QUỐC HÙNG