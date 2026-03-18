Xác minh nguồn nước thải đen kịt chảy ra biển Nha Trang

Sáng 18-3, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh nguồn nước thải chưa qua xử lý xả ra biển tại khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú.

Dòng nước thải chưa qua xử lý đổ ra biển tại khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú. Ảnh: NDCC

Trước đó, người dân phản ánh xuất hiện dòng nước thải đen đục, có mùi hôi, chảy từ cửa xả thấm xuống bãi cát mới hình thành. Khu vực này cũng có nhiều rác thải, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vị trí xả thải là cửa xả của hệ thống thoát nước mưa khu vực các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Tháp Bà và Tôn Thất Tùng, với cống tròn đường kính 80cm.

Dòng nước thải chưa qua xử lý chảy ra từ cửa xả thấm xuống bãi cát. Ảnh: NDCC

Tại thời điểm kiểm tra, dù không có mưa, nước thải có mùi hôi vẫn chảy ra, kèm nhiều rác. Tại một số hố thu, lực lượng chức năng phát hiện người dân tự ý đấu nối ống xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa, đồng thời xả trực tiếp nước thải ra đường, theo hệ thống thoát nước chảy ra biển.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Bắc Nha Trang, cửa xả này tồn tại từ lâu, nhưng việc xuất hiện nước thải có mùi hôi trong điều kiện không mưa là dấu hiệu bất thường, cho thấy có hành vi xả thải trái phép. Việc xác định nguồn thải gặp khó khăn do đây là hệ thống ống ngầm. Cơ quan chức năng đã đề nghị đơn vị môi trường thu gom rác tại khu vực, đồng thời phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước mưa và xả nước thải ra đường.

HIẾU GIANG