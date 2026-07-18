Kinh tế

TPHCM triển khai mô hình “3 kết nối” hỗ trợ doanh nghiệp

SGGPO

Ngày 18-7, tại Trung tâm Thương mại SATRA Võ Văn Kiệt, UBND các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú và Phú Lâm phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM tổ chức lễ ký kết triển khai mô hình "3 kết nối" và khai mạc chương trình kết nối giao thương "Đồng hành - Phát triển" năm 2026.

Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ.

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Nghi thức lễ ký kết phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp theo mô hình “3 kết nối”

Mô hình "3 kết nối" được xây dựng trên ba trụ cột gồm: kết nối chính quyền với doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp; và kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực hỗ trợ như hiệp hội, tổ chức tín dụng, đơn vị đào tạo và các đối tác. Mục tiêu là hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ.

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Lễ ký kết có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ

Theo bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, trong bối cảnh TPHCM hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chính quyền cơ sở cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thỏa thuận ký kết xác định, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM sẽ phối hợp với UBND 4 phường triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, kết nối tín dụng, đào tạo, tư vấn pháp lý và mở rộng thị trường.

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Chương trình kết nối giao thương “Đồng hành - Phát triển” năm 2026 chính thức khai mạc sau lễ ký kết

Ngay sau lễ ký kết, chương trình kết nối giao thương "Đồng hành - Phát triển" năm 2026 khai mạc với 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, dịch vụ và các giải pháp chuyển đổi số.

Hoạt động gắn với chương trình kích cầu tiêu dùng, Shopping Season 2026 và chương trình bình ổn thị trường của TPHCM, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển thương mại - dịch vụ.

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