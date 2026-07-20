Xu hướng thị trường chứng khoán trong tuần (20 đến 24-7): Ưu tiên quản trị rủi ro

Giới phân tích nhận định, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2-2026 là yếu tố quyết định xu hướng dòng tiền và mức độ phân hóa của thị trường trong ngắn hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn cần ưu tiên quản trị rủi ro.

Nhà đầu tư vẫn cần ưu tiên quản trị rủi ro. Ảnh minh họa

VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.770 điểm

Kết thúc tuần trước, VN-Index giảm 44 điểm, tương đương 2,4%, xuống 1.787,45 điểm, trong khi HNX-Index giảm 12 điểm (3,95%) xuống 291,7 điểm. Giá trị giao dịch bình quân trên HOSE chỉ khoảng 16.500 tỷ đồng/phiên, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát.

Theo các công ty chứng khoán, vùng 1.770 điểm tương ứng đường trung bình động 200 phiên (MA200), tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của VN-Index.

Công ty chứng khoán VIX cho rằng nếu lực cầu chưa cải thiện, VN-Index có thể lùi về 1.700 điểm, thậm chí 1.600 điểm. Trong khi đó, Công ty chứng khoán ABS dự báo chỉ số sẽ tiếp tục giằng co quanh 1.770 điểm trước khi hình thành xu hướng mới. Công ty chứng khoán Vietcap cũng đánh giá áp lực điều chỉnh từ vùng 1.795-1.800 điểm vẫn còn lớn, do đó VN-Index nhiều khả năng dao động trong vùng 1.770-1.800 điểm để chờ cân bằng cung - cầu.

Theo Công ty chứng khoán SHS, trong phiên gần nhất VN-Index từng giảm về 1.757 điểm rồi phục hồi. Tại vùng giá này, nếu không tính nhóm Vingroup, vốn hóa thị trường khoảng 300 tỷ USD, với P/E khoảng 10,7 lần, tương đương vùng định giá thấp trong lịch sử.

Các công ty chứng khoán đều khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy, tránh mua đuổi và chỉ giải ngân từng phần vào các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt.

Kết quả kinh doanh dẫn dắt dòng tiền

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2-2026 được kỳ vọng là động lực chính của thị trường trong những tuần tới. Thay vì lan tỏa trên diện rộng, dòng tiền nhiều khả năng tập trung vào các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận tích cực, nền tảng tài chính lành mạnh và định giá hấp dẫn.

Một số nhóm ngành được nhiều công ty chứng khoán đánh giá tích cực gồm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su, thực phẩm và đồ uống.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu của SSI (SSI Research) ưu tiên các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn, duy trì cổ tức ổn định hoặc có câu chuyện hỗ trợ như IPO, thoái vốn, tái cơ cấu, gồm HPG, FPT, MSN, MBB, HDB, DPR, HAH và TNG.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của SHS (SHS Research) lại lựa chọn PAN, PVD, DPM, PNJ, CSV và DBC nhờ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ nét trong nửa cuối năm.

Ông Trần Long Huân, Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho hay, nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đã điều chỉnh mạnh, thậm chí thấp hơn thời điểm VN-Index ở vùng 1.300 điểm. Nếu chỉ số giữ vững vùng 1.760-1.840 điểm, thị trường có thể xuất hiện lực cầu bắt đáy và dòng tiền đầu tư dài hạn. Các nhóm cổ phiếu đáng chú ý gồm ngân hàng, chứng khoán và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, ông Phan Tấn Nhật, chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty chứng khoán SHS lưu ý, thanh khoản vẫn ở mức thấp, tâm lý nhà đầu tư chưa cải thiện rõ và áp lực dư nợ margin còn hiện hữu.

“Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro thay vì vội vàng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Việc giải ngân mạnh chỉ nên thực hiện khi xu hướng thị trường, dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư có tín hiệu cải thiện rõ ràng”, ông Nhật khuyến nghị.

Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức Trong tuần này, từ 20 đến 24-7, có khoảng hơn 20 doanh nghiệp thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Đáng chú ý, CTCP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk (DBM) dẫn đầu về tỷ lệ cổ tức tiền mặt với 35% (3.500 đồng/cổ phiếu), tiếp đến là CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) trả cổ tức đợt 2-2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cổ phiếu). Ngoài ra, Vietcombank (VCB) và VietinBank (CTG) cùng chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5% (450 đồng/cổ phiếu); IDICO (IDC) chốt quyền trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 25%, gồm 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phiếu) và 10% bằng cổ phiếu… Thống kê lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và phát hành thêm của các doanh nghiệp trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM tuần này (từ 20-7 đến 24-7)

NHUNG NGUYỄN