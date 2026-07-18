Kiến nghị nâng ngưỡng không phải đóng thuế trên doanh thu đối với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm

Sáng 18-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Túc, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, qua tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và kết quả rà soát của các bộ, ngành, những khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở 6 nhóm vấn đề lớn.

Trong đó, thể chế và tổ chức thực hiện vẫn là điểm nghẽn lớn nhất. Một số quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu đồng bộ; việc ban hành văn bản hướng dẫn ở một số lĩnh vực còn chậm; cách hiểu và tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, địa phương chưa thống nhất. Chuyển đổi số chưa đồng bộ khiến doanh nghiệp vẫn phải khai báo nhiều lần, nộp hồ sơ giấy ở một số thủ tục.

Bên cạnh đó, ở một số nơi vẫn còn tâm lý e ngại trách nhiệm trong giải quyết công việc, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng, đất đai và các nguồn lực sản xuất. Những vướng mắc về quỹ đất, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng và thực hiện nghĩa vụ tài chính... làm tăng chi phí, kéo dài thời gian đầu tư.

Chi phí sản xuất, kinh doanh như giá nguyên liệu, năng lượng, logistics, vốn và lao động vẫn ở mức cao, trong khi các yêu cầu mới về tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc làm gia tăng chi phí tuân thủ. Việc chậm thanh toán, hoàn thuế, giải ngân hoặc xử lý các thủ tục liên quan cũng tạo thêm áp lực đối với dòng tiền và vốn lưu động của doanh nghiệp.

Cùng với đó là các khó khăn về thị trường và chuỗi cung ứng, KH-CN, đổi mới sáng tạo, liên kết giữa các khu vực doanh nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Tài Chính cho rằng, phần lớn khó khăn không xuất phát từ việc thiếu chủ trương hay thiếu cơ chế, chính sách, mà chủ yếu do những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây là vấn đề cần được tập trung tháo gỡ với tinh thần quyết liệt, thực chất và đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Từ thực tế đó, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp chung như hoàn thiện thể chế, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần; khơi thông dòng vốn và dòng tiền cho doanh nghiệp, mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm đối với động sản, hàng tồn kho, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, sở hữu trí tuệ, phần mềm và dữ liệu; tháo gỡ vướng mắc đất đai, dự án và phát triển hạ tầng; giảm chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí tuân thủ.

Ngoài ra, đối với khu vực tư nhân, cần bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận vốn, đất đai, đầu tư công, mua sắm công và các dự án hạ tầng; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn hóa quản trị, kế toán, công nghệ và tiêu chuẩn để mở rộng quy mô và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; phát triển các mô hình kinh doanh mới như “doanh nghiệp 1 người” để thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp...

Đề xuất luật hóa loại hình "doanh nghiệp 1 người"

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ yêu cầu về tốc độ, mà phải chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Doanh nghiệp là trung tâm của quá trình phát triển, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, bảo đảm môi trường ổn định, minh bạch, công bằng, có khả năng dự báo và tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn.

Khi thể chế được thông suốt, nguồn lực được khơi thông, chi phí được cắt giảm, công nghệ và nhân lực được nâng cấp, 3 khu vực doanh nghiệp (Nhà nước, tư nhân và FDI) được kết nối thành một hệ sinh thái tăng trưởng, nguồn lực xã hội sẽ được huy động và phân bổ hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đề nghị, Chính phủ xác định rõ doanh nghiệp đầu tàu trong từng lĩnh vực và giao những nhiệm vụ chiến lược cụ thể, phù hợp với năng lực, lợi thế của từng doanh nghiệp.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Viettel cũng kiến nghị Chính phủ sớm có các cơ chế, chính sách đủ mạnh để hình thành một đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu của quốc gia gồm Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC..., được giao nhiệm vụ, được trao cơ chế và được tạo điều kiện tham gia phát triển các công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh rất vui mừng, cảm ơn Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua nâng ngưỡng không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng nghiên cứu chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu kể từ khi phát sinh doanh thu, thay cho 3 năm kể từ khi thành lập; nâng ngưỡng không phải đóng thuế trên doanh thu đối với hộ kinh doanh từ 1 tỷ đồng/năm lên 3 tỷ đồng/năm để hỗ trợ tạo đà phát triển cho kinh tế tư nhân.

Hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ có thể quy định ngay trong luật về loại hình doanh nghiệp cá thể do một người làm chủ. Các doanh nghiệp cá thể vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế như quy định nhưng được hưởng các chính sách hỗ trợ tốt như doanh nghiệp nhỏ và vừa.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA