Người nộp thuế sẽ không phải thực hiện kê khai thủ công

Chiều 20-7, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp Cục Thuế (Bộ Tài chính) và một số đơn vị tổ chức hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh”.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm tại hội thảo. Ảnh: VGP

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 điểm cầu thuế tỉnh, thành và 350 điểm cầu thuế cơ sở trên toàn quốc.

Sẽ tra cứu được thông tin có bị cấm xuất nhập cảnh hay không

Phát biểu tại hội thảo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nêu, hiện nay, các ứng dụng như eTax Mobile, hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động cùng nhiều tiện ích khác đang tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ông Mai Sơn thừa nhận, trong giai đoạn đầu triển khai, việc chuyển từ thói quen cũ sang phương thức mới còn có những vướng mắc là điều không thể tránh khỏi.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: VGP

Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ khai thác hiệu quả các dữ liệu đã có như định danh chủ doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... để tạo ra các tờ khai gợi ý, hỗ trợ người nộp thuế thay vì phải thực hiện kê khai thủ công.

Bên cạnh đó, theo ông Mai Sơn, trên các ứng dụng như eTax Mobile, cơ quan thuế đã bắt đầu tích hợp chatbot AI để hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tra cứu thông tin như nghĩa vụ thuế còn bao nhiêu, có bị cấm xuất nhập cảnh hay không… Về lâu dài, ngành thuế sẽ triển khai mô hình tờ khai thuế gợi ý, giúp giảm tối đa thao tác thủ công, hạn chế việc người nộp thuế phải nhập liệu nhiều lần.

Không phải mọi hộ kinh doanh đều phải xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng

Theo ông Mai Sơn, hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng quy định (dưới 1 tỷ đồng/năm) hiện không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó, cần hiểu đúng quy định để tránh quan niệm rằng mọi hộ kinh doanh đều phải xuất hóa đơn khi bán hàng. Quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, không áp dụng cho tất cả.

Trước những băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh về việc phải lập hóa đơn đối với cả những đơn hàng bị hủy hoặc khách trả lại, ông Mai Sơn khẳng định, đối với các đơn hàng chưa được xác nhận là giao dịch hoàn thành thì chưa phải lập hóa đơn điện tử. Chỉ khi giao dịch được xác nhận hoàn tất thì người bán mới thực hiện lập hóa đơn theo quy định. Đây là điểm mới của chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và giảm bớt vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Người nộp thuế phải kê khai trung thực các nghĩa vụ về thuế

Một nội dung được đặc biệt quan tâm là về việc nộp thuế của các cá nhân tạo thu nhập từ các nền tảng trực tuyến như freelancer, affiliate, KOL/KOC, người sáng tạo nội dung, livestream bán hàng hay cung cấp các dịch vụ số. Đây cũng là nhóm đối tượng hiện còn nhiều băn khoăn trong việc xác định nghĩa vụ thuế của mình.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) cho biết, hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử phải làm rõ phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh tương tự. Các KOL/KOC/affiliate/freelancer hoặc những người sáng tạo nội dung thông tin số… vẫn phải xác định doanh thu là bao nhiêu; phải căn cứ vào hợp đồng hay quyền, nghĩa vụ của các bên/cách thức tổ chức hoạt động để xác định khoản thu đó từ hoạt động kinh doanh hay là thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế). Ảnh: VGP

“Nếu một người đứng ra kinh doanh độc lập và làm tất cả dịch vụ, tổ chức hoạt động kinh doanh của mình có đăng ký kinh doanh, có giấy phép kinh doanh thì đó là hoạt động dịch vụ. Nhưng nếu hoạt động này thông qua một tổ chức khác/một cá nhân khác thì lúc đó có thể là hợp đồng tiền công, tiền lương”, bà Lan Anh giải thích.

Tựu trung, cá nhân nộp thuế cần phải xác định đúng khoản thu nhập, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ hay bán hàng hóa; phải tổng hợp đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh; phải tổng hợp đầy đủ hợp đồng, dữ liệu giao dịch để có dữ liệu đối soát, sao kê hoặc những chứng từ được khấu trừ để xác định nghĩa vụ thuế.

Theo bà Lan Anh, người nộp thuế nên rà soát để kê khai trung thực, đầy đủ các nghĩa vụ về thuế.

Ngành thuế kiên quyết phòng, chống và xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục quản lý thuế nhấn mạnh.

PHAN THẢO