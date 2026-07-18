Xử phạt mạnh với các vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa

Nhà đầu tư kỳ vọng có trải nghiệm "quen thuộc" khi có sự tham gia của sàn ngoại vào thị trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG (AI dựng)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Theo đó, chào bán, phát hành tài sản mã hóa không đáp ứng đủ điều kiện bị phạt tới 200 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi vi phạm: chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; không công bố thông tin Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa và các tài liệu khác có liên quan; không thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa.

Cũng theo Nghị định 284, quảng cáo liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa bị phạt tới 200 triệu đồng.

Với nhà đầu tư trong nước, Nghị định quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng khi giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.

THANH DUNG