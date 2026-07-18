Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nói là làm và làm thực chất, hiệu quả

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ sẽ xử lý đến cùng các vướng mắc của doanh nghiệp theo tinh thần "nói là làm và làm thực chất, hiệu quả" khi chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18-7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, sáng 18-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 18-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Túc, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; đại diện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc có đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay và nhiều năm tới phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhưng tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất từ năm 2011 đến nay, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được bảo đảm, ngoại giao có nhiều thành tựu... Đó là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, sáng 18-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm còn rất nặng nề. Chúng ta vừa phải tập trung tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô vững chắc, vừa phải khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, động lực để đạt tăng trưởng cao, bền vững. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị sẽ rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp; tổng hợp ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, báo cáo của các bộ. Đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ báo cáo về các nhóm vấn đề còn vướng mắc (thể chế và tổ chức thực thi chính sách; tiếp cận các nguồn lực sản xuất; chi phí và dòng tiền; thị trường và chuỗi cung ứng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; liên kết giữa 3 khu vực doanh nghiệp).

Trong các nội dung này, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhóm vấn đề về thể chế và tổ chức thực thi chính sách.

Theo Thủ tướng, vừa qua chúng ta đã tập trung rất quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về thể chế nhưng việc tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành và địa phương còn có những vấn đề gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đây là nhóm vấn đề có nhiều ý kiến nhất và cũng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng đề nghị từ những vấn đề đó, cần xác định những giải pháp có thể triển khai ngay, giải quyết dứt điểm, những việc cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ cam kết với cộng đồng doanh nghiệp: Tất cả các vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi, chỉ đạo xử lý đến tận cùng, làm sao để nói là làm và làm thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Thủ tướng cho biết, sắp tới Quốc hội sẽ có kỳ họp không thường lệ và kỳ họp thường kỳ vào cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 2 kỳ họp này là hoàn thiện thể chế, các ý kiến tham gia của doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng đối với những văn bản quy phạm pháp luật tác động trực tiếp liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Bức tranh toàn cảnh của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Đồ họa có sử dụng AI

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới đòi hỏi một bước chuyển căn bản trong tư duy và phương thức điều hành: từ “ổn định để phát triển” sang “ổn định để bứt phá”; từ “cải thiện môi trường kinh doanh” sang “kiến tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia”; từ “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “trao quyền, tạo điều kiện và dẫn dắt” doanh nghiệp trở thành lực lượng chủ công của tăng trưởng.

Trọng tâm không chỉ là tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà phải khơi thông đồng bộ các nguồn lực về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và thị trường; đồng thời hình thành hệ sinh thái liên kết thực chất giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cung cấp khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh của cộng đồng doanh nghiệp, sự đóng góp cũng như những hạn chế của từng khu vực doanh nghiệp. Theo đó, đến hết tháng 6-2026, cả nước có gần 1.062.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 30.600.000 tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động và đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất nhập khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm, gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%. Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 64,8%. Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có lãi năm 2025 đạt 42,6%, tăng 5,5 điểm phần trăm so với năm 2024.

Khu vực doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp và 78,2% tổng vốn đăng ký, tiếp tục là lực lượng năng động, đóng vai trò chủ yếu trong huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách. Trong 564 công trình, dự án được khởi công, khánh thành đồng loạt trong năm 2025, vốn tư nhân đạt 3.840.000 tỷ đồng, chiếm 74,6% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, khu vực này vẫn gặp nhiều hạn chế về vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực và tiếp cận thị trường, chưa tương xứng với tiềm năng.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA