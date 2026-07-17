Điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, khơi thông các động lực tăng trưởng

Chiều 17-7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, nhiệm vụ tổng thể của toàn ngành là tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, như đã đề ra. Để đạt được, toàn ngành cần thực hiện đồng bộ nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, căn cứ diễn biến tình hình nhằm cập nhật kịch bản, khẩn trương xây dựng kế hoạch cho năm 2027 cùng những năm tiếp theo, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo hướng sát thực tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế theo chủ trương của Bộ Chính trị, đưa thể chế thực sự trở thành nguồn lực, động lực phát triển. Đồng thời, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược. Ngoài các chỉ tiêu tăng trưởng, công tác thống kê cần cung cấp thông tin rõ hơn để người dân có thể cảm nhận rõ kết quả phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành theo hướng kết nối, liên thông, chia sẻ và dùng chung.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BTC

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, bộ điều hành chính sách tài khóa theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách vĩ mô khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Về thu ngân sách nhà nước, lũy kế 6 tháng ước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách như miễn, giảm, gia hạn thuế, phí được thực hiện với tổng giá trị khoảng 89.000 tỷ đồng.

Về chi ngân sách nhà nước, tính đến ngày 30-6, chi ước đạt gần 1,15 triệu tỷ đồng, đạt hơn 36% dự toán năm. Trong đó, nguồn lực ngân sách được ưu tiên cho các lĩnh vực đột phá theo các nghị quyết của Bộ Chính trị như chi 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 2% cho văn hóa; 20% cho giáo dục.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 6 tháng đạt gần 35 tỷ USD, tăng 61%; vốn thực hiện đạt hơn 13 tỷ USD, tăng hơn 11%. Dòng vốn đầu tư nước ngoài được hướng vào các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thị trường tài chính tiếp tục phát triển. Đến cuối tháng 6, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 10,5 triệu tỷ đồng, tương đương 82% GDP ước tính năm 2025. Tháng 4-2026, Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

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