Giá vàng nhẫn 9999 tăng - giảm trái chiều

Vào khoảng 9 giờ 45 sáng 12-9, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC niêm yết ở mức 77,3 triệu đồng/lượng mua vào và 78,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu lại tăng 40.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 77,52 triệu đồng/lượng mua vào và 78,67 triệu đồng/lượng bán ra. Còn Công ty PNJ vẫn giữ giá niêm yết hôm trước ở mức 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC vẫn đứng yên: Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji vẫn giao dịch vàng SJC ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng vẫn niêm yết ở mức 80,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 11-9 ở mức 2.510,5 USD/ounce, giảm 5,5 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 12-9 giao dịch ở mức 2.511,4 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ dù Mỹ công bố lạm phát tiếp tục suy giảm. Cụ thể, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,5% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 2,6% và giảm khá nhiều so với mức 2,9% trong tháng 7-2024. Giá vàng thế giới giảm được các chuyên gia nhận định do giới đầu tư tận dụng cơ hội bán chốt lời chờ đợi những diễn biến tiếp theo về kinh tế Mỹ cũng như tình hình địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới.

