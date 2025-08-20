Phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe tải chở 30 tấn đường trắng không rõ nguồn gốc

Sáng 20-8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vào lúc 15 giờ ngày 17-8, tại Km32 đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, Tổ tuần tra kiểm soát trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế phát hiện xe tải mang BKS 49H-02041 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong thùng xe chứa 600 bao tải đường kính trắng, trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Tấn Tâm (sinh năm 1993, trú xóm 4, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Tổ công tác lập biên bản vụ việc, bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo đúng thẩm quyền.

VĂN THẮNG