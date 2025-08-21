Xăng tăng, dầu giảm giá từ chiều 21-8

Trong kỳ điều hành chiều 21-8, giá xăng trong nước quay đầu tăng nhẹ, trong khi các mặt hàng dầu đồng loạt giảm.

Theo quyết định của liên bộ Công thương - Tài chính, kể từ 15 giờ ngày 21-8, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít lên mức tối đa 19.464 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít lên 20.092 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel giảm 172 đồng/lít xuống 17.905 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít xuống 17.814 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg xuống 15.116 đồng/kg.

Xăng tăng, dầu giảm giá từ 15 giờ ngày 21-8. Đồ hoạ: DMS

Như vậy, kỳ điều hành này, giá xăng quay đầu tăng nhẹ so với kỳ điều hành ngày 14-8, trong khi giá dầu tiếp tục giảm.

Theo Bộ Công thương, biến động giá thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 14 đến 20-8 xuất phát từ nhiều yếu tố: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, các tín hiệu về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và biến động tỷ giá VND/USD. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng nhẹ với xăng RON92 (tăng 0,59%) và RON95 (tăng 1,15%), nhưng các mặt hàng dầu giảm từ 1,35% đến 1,59%.

Liên bộ quyết định không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng trong kỳ này. Giá bán lẻ cụ thể do các doanh nghiệp đầu mối và phân phối tự quyết định nhưng phải đảm bảo thời điểm áp dụng không sớm hơn hoặc muộn hơn khung 15 giờ ngày 21-8.

PHÚC HẬU