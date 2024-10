Giá vàng nhẫn cao kỷ lục, vàng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, giá vàng SJC được các Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji đồng loạt tăng lên 86 triệu đồng/lượng mua vào và 88 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng 2 triệu đồng/lượng, lên 88 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 84,7 triệu đồng/lượng mua vào và 86 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 870.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 85,63 triệu đồng/lượng mua vào và 86,63 triệu đồng/lượng, tăng 950.000 đồng cả 2 chiều mua và bán bán

Công ty PNJ báo giá ở mức 85,4 triệu đồng/lượng mua vào và 86,39 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng chiều mua và 690.000 đồng chiều bán.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 đã thiết lập đỉnh mới vào ngày đầu tuần với giá cao nhất lên đến 86,63 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trưa 21-10 (giờ Việt Nam) tăng lên 2.727,6USD/ounce, tăng gần 8 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Như vậy, vàng thế giới lại thiết lập đỉnh cao mới. Mức giá này sau quy đổi tương đương 83,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,6 triệu đồng/lượng, so với cuối tuần trước chỉ còn khoảng 2,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước khoảng 2- 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới liên tục lập thiết lập kỷ lục mới khiến các nhà đầu tư, các ngân hàng trung ương trên thế giới tìm đến vàng như một loại tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế thế giới ngày càng tăng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Mỹ, vàng hiện chiếm 10% dự trữ của ngân hàng trung ương, tăng từ 3% của một thập kỷ trước. Các chuyên gia nhận định, nhu cầu về vàng tăng kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) bắt đầu chu kỳ nới lỏng cắt giảm lãi suất vào tháng trước. Đây là động lực quan trọng nhất thúc đẩy giá vàng. Việc cắt giảm lãi suất gần đây đã thu hút các nhà đầu tư ở phương Tây quay trở lại thị trường vàng.

