Giá vàng SJC lên đỉnh cao mới, vượt 127 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày 25-8 tiếp tục tăng dù giá vàng thế giới quay đầu giảm. Hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ ngày 25-6, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji giữ nguyên giá mua nhưng tăng 500.000 đồng giá bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 125,6 triệu đồng/lượng mua vào và 127,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, vàng SJC đã chính thức lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay ở mức 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng lập đỉnh cao mới, lên cao nhất 122,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, lên 119,2 triệu đồng/lượng mua vào và 122,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 119,1 triệu đồng/lượng mua vào và 121,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 118,8 triệu đồng/lượng mua vào và 121,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 55 phút ngày 25-8 (giờ Việt Nam) ở mức 3.364,36 USD/ounce, giảm gần 7 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 107,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 19,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 18,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 14 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN