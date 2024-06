Giá vàng thế giới lao dốc, vàng SJC vẫn “bất động”

Vào khoảng 9 giờ tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng niêm yết ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay tiếp tục giảm. Công ty SJC niêm yết ở mức 73,65 triệu đồng/lượng mua vào và 75,25 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Tập đoàn Doji giao dịch ở mức 74,3 triệu đồng/lượng mua vào và 75,55 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng chiều mua và 250.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá chốt phiên tại New York đêm trước rơi xuống còn 2.297,8 USD/ounce, giảm gần 22 USD so với giá chốt phiên trước đó. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 27-6 (giờ Việt Nam) phục hồi nhẹ lên 2.299,1 USD/ounce nhưng vẫn nằm dưới mốc tâm lý quan trọng 2.300 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 70,55 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC gần 6,5 triệu đồng/lượng, so với hôm qua ở mức 5,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,75-5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do đồng USD tăng giá mạnh trong khi thị trường chờ báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ. Dollar Index (DXY) đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,4%, đạt mức 106,05 điểm, cao nhất kể từ cuối tháng 4-2024. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất 2 tuần ở 4,34%. Giới chuyên gia nhận định, sự cứng rắn của giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng với sức mạnh đồng USD tăng lên sẽ tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng của vàng sẽ rõ ràng hơn sau khi có dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này.

