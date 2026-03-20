Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới 25,8 triệu đồng/lượng

Sáng 20-3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng, dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á phục hồi nhẹ.

Khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều 19-3, xuống còn 171,3 triệu đồng/lượng mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 171,3 triệu đồng/lượng mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, lúc 8 giờ 50 phút ngày 20-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.681,1 USD/ounce, tăng hơn 30 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 19-3. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 25,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 25,5-25,8 triệu đồng/lượng.

Do diễn biến ngược chiều với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đã thu hẹp chênh lệch so với mức kỷ lục 26,2 triệu đồng/lượng của chiều 19-3.

Giá vàng thế giới tại thị trường châu Á sáng nay phục hồi hơn 30 USD/ounce sau khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.500 USD/ounce trong phiên trước do áp lực bán tháo. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 4,9 tấn vàng, giảm lượng nắm giữ còn 1.062 tấn. Tính từ đầu tuần đến nay, quỹ này đã bán ròng 9,5 tấn vàng.

NHUNG NGUYỄN

