Sáng 21-3, giá vàng giảm 5,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng cuối tuần giảm về còn 171 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đến 28,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 5,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 5,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 5,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại châu Á ngày 21-3 (giờ Việt Nam) đã rời khỏi mốc 4.500 USD/ounce, về 4.497,4 USD/ounce, giảm gần 154 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất giữa giá vàng trong nước và thế giới từ trước đến nay.

Giá vàng thế giới đã giảm 10,5% trong tuần qua – mức giảm mạnh nhất trong vòng 15 năm, kể từ 2011. Áp lực kép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đã dập tắt đà hồi phục ngắn ngủi của kim loại quý này, đẩy giá vàng giảm sâu. Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng tuần thứ 3 liên tiếp với khối lượng 14,5 tấn, đưa mức dự trữ về ngưỡng 1.057 tấn.

