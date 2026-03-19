Chiều 19-3, giá vàng giảm thêm 2,9 - 3,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Dù vậy, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay, hơn 26 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-3, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 2,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng giảm 7,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 172,5 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm thêm 2,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng giảm 7,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 172,2 triệu đồng/lượng mua vào và 175,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 9999 thêm 3,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Tổng cộng giảm 7,5 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 172,5 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 19-3 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 4.708,3 USD/ounce, giảm 154 USD so với sáng nay.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 149,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 26,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 24,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 25,9- 26,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 23,9 – 24,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá chênh lệch cao nhất từ trước đến nay giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước.

NHUNG NGUYỄN