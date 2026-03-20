Giá vàng trong nước chiều 20-3 tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng cùng ngày.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Giá niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 172,8 triệu đồng/lượng mua vào và 175,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 20-3 (giờ Việt Nam) ở mức 4.687,2 USD/ounce, tăng 6 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 35 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 19-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 148,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 27,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 27,1 - 27,4 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN