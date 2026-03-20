Giá vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng trong nước chiều 20-3 tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng cùng ngày.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Giá niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 172,8 triệu đồng/lượng mua vào và 175,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 20-3 (giờ Việt Nam) ở mức 4.687,2 USD/ounce, tăng 6 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 35 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 19-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 148,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 27,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 27,1 - 27,4 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

